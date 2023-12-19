Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пятёрочка
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым

19 декабря
2023 год

Новости кино >>
19 декабря 2023

Стартовали съемки восьмисерийного биографического драмеди о популярной женской группе «Комбинация». Согласно пресс-службе видеосервиса Wink, главные роли в основанном на реальных событиях сериале Никиты Власова исполнят Никита Кологривый, Елизавета Базыкина, Павел Прилучный, Анастасия Уколова и Даниил Воробьев. Байопик, ставший первым совместным проектом «НМГ Студии» и кинокомпании «Лунапарк», пополнит линейку Wink Originals и выйдет в 2024 году.

Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым
фото: пресс-служба видеосервиса Wink

«‎Я была настроена весьма скептично, но когда посмотрела сериал "Король и Шут", все сомнения и скепсис улетучились: стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Над проектом работает прекрасная команда, в чем я уже успела убедиться лично. Отдельно хочется сказать про кастинг — мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами. Я с нетерпением жду сериал, это будет лучшим подарком к моему грядущему юбилею»‎, — поделилась участница группы «‎Комбинация» Алена Апина.

Сериал расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа, созданная в 1988 году в Саратове, получила большую популярность в начале 1990-х благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «‎Не забывай»‎ и «Бухгалтер».

Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым
фото: пресс-служба видеосервиса Wink

По словам Елизаветы Базыкиной, ей «всегда хотелось сыграть документальную историю. Такой жанр очень отличается от художественного фильма. Это что-то совсем другое: будто подглядываешь в глазок за жизнью человека или группы людей. Я хорошо знаю популярные хиты "Комбинации". Даже не понимаю, откуда, но как будто они всегда были у меня в плейлисте. Самое важное и удачное — то, что наш проект будет интересен всем возрастам. Взрослые будут смотреть, потому что знают эту группу, и им будет интересно вернуться в прошлое под треки своей молодости. А молодые зрители смогут увидеть историю простых саратовских девчонок и мальчишек, у которых была мечта и цель! Они узнают, как группе удалось заслужить международную любовь и какова цена такой популярности».

Зрителям расскажут про сотрудника саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александра Шишинина (Кологривый), который после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Базыкина) и Алену Апину (Уколова) и собирают первую в Советском Союзе поп-группу, вокалистами и музыкантами которой стали только девушки. Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.

Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым
фото: пресс-служба видеосервиса Wink

«Считаю, что сейчас наступает новая эпоха нашего российского кино, и проект "Комбинация" к ней точно причастен. Этот сериал про историю нашей страны, про наш быт и, естественно, про развитие нашей поп-музыки. Когда читал сценарий, понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком. Очень рад, что "Комбинация" открывает очередную страницу истории и показывает, как развивалась музыкальная индустрия», — отметил Никита Кологривый.

В «‎Комбинации» также сыграют Аскар Ильясов, Дарья Руденок, Полина Гухман, Татьяна Струженкова, Софья Володчинская и Екатерина Гончарова. Сценарий‎ написали выпускники школы кино и телевидения «‎Индустрия»‎ Никита Власов и Егор Чичканов, а продюсерами выступают Дмитрий Нелидов, Александра Ремизова, Александр Сыров и Игорь Гудков, работавшие над «Королем и Шутом».
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Следователям предстоит раскрыть тайну покушения на Сергея Жукова в фильме «Руки Вверх»
«Король и Шут» стал самым популярным проектом Кинопоиска в 2023 году
О жизни фронтмена «Сектора Газа» Юрия Хоя снимут байопик
Поиск по меткам
wink
персоны
Алёна АпинаЕлизавета БазыкинаНикита ВласовСофья ВолодчинскаяДаниил ВоробьёвЕкатерина Гончарова (II)Игорь ГудковПолина ГухманТатьяна Иванова (VII)Аскар ИльясовВладимир КанухинНикита КологривыйДмитрий НелидовВиталий ОкороковПавел ПрилучныйАлександра Ремизова (II)Дарья РуденокТатьяна СтруженковаАлександр СыровАнастасия УколоваЕгор Чичканов
фильмы
КомбинацияКороль и Шут

фотографии >>
Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым фотографии
Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым фотографии
Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым фотографии
Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Пятёрочка

Скорбим

Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.
Валерий Лагунов
18 декабря ушёл из жизни артист балета Валерий Лагунов.
Александра Жигалова
18 декабря ушла из жизни актриса Александра Жигалова.
Отар Иоселиани
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Отар Иоселиани.
Валерий Елисеев
15 декабря ушёл из жизни актёр Валерий Елисеев.
Ги Маршан
15 декабря ушёл из жизни актёр, композитор Ги Маршан.

День рождения >>

Павел Баршак
Анастасия Вертинская
Галина Волчек
Евгения Дмитриева
Анна Леванова
Валентина Литвинова
Анастасия Макарова
Андрей Петров
Николай Скоробогатов
Надежда Смирнова
Дженнифер Билз
Джейк Джилленхол
Виктория Кобленко
Скотт Коэн
Кен Марино
Алисса Милано
Тиль Швайгер
все родившиеся 19 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?