Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым

«Я была настроена весьма скептично, но когда посмотрела сериал "Король и Шут", все сомнения и скепсис улетучились: стало понятно, что этим людям можно доверить историю своей жизни. Над проектом работает прекрасная команда, в чем я уже успела убедиться лично. Отдельно хочется сказать про кастинг — мы с Таней были приятно удивлены схожестью актрис с нами. Я с нетерпением жду сериал, это будет лучшим подарком к моему грядущему юбилею», — поделилась участница группы «Комбинация» Алена Апина.
Сериал расскажет о творческом пути участниц группы «Комбинация» Татьяны Ивановой, Алены Апиной, Ольги Ахуновой и Юлии Козюльковой. Группа, созданная в 1988 году в Саратове, получила большую популярность в начале 1990-х благодаря хитам Russian Girls, American Boy, «Не забывай» и «Бухгалтер».
фото: пресс-служба видеосервиса Wink
По словам Елизаветы Базыкиной, ей «всегда хотелось сыграть документальную историю. Такой жанр очень отличается от художественного фильма. Это что-то совсем другое: будто подглядываешь в глазок за жизнью человека или группы людей. Я хорошо знаю популярные хиты "Комбинации". Даже не понимаю, откуда, но как будто они всегда были у меня в плейлисте. Самое важное и удачное — то, что наш проект будет интересен всем возрастам. Взрослые будут смотреть, потому что знают эту группу, и им будет интересно вернуться в прошлое под треки своей молодости. А молодые зрители смогут увидеть историю простых саратовских девчонок и мальчишек, у которых была мечта и цель! Они узнают, как группе удалось заслужить международную любовь и какова цена такой популярности».
Зрителям расскажут про сотрудника саратовского ОБХСС (отдел по борьбе с хищениями социалистической собственности) Александра Шишинина (Кологривый), который после рождения дочери решает круто изменить свою жизнь и заняться тем, о чем всегда мечтал, — продюсировать музыкальную группу. Он знакомится с талантливым композитором Виталием Окороковым (Владимир Канухин). Вместе они буквально на улице находят вокалисток Татьяну Иванову (Базыкина) и Алену Апину (Уколова) и собирают первую в Советском Союзе поп-группу, вокалистами и музыкантами которой стали только девушки. Через песни они рассказывают о своей нелегкой женской судьбе и об эпохе.
фото: пресс-служба видеосервиса Wink
«Считаю, что сейчас наступает новая эпоха нашего российского кино, и проект "Комбинация" к ней точно причастен. Этот сериал про историю нашей страны, про наш быт и, естественно, про развитие нашей поп-музыки. Когда читал сценарий, понял, как динамично развивалась наша страна в то время, сколько книг, стихов и песен было написано и со сколькими я еще не знаком. Очень рад, что "Комбинация" открывает очередную страницу истории и показывает, как развивалась музыкальная индустрия», — отметил Никита Кологривый.
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