Про группу «Комбинация» снимают сериал с Никитой Кологривым, Анастасией Уколовой и Даниилом Воробьевым

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19 декабря Российский фильм «Пепел и доломит» попал в программу Роттердамского кинофестиваля На смотре публике также представят отечественную короткометражку «Магия и пропаганда»

19 декабря «Я снял палец с курка — все было кончено»: не стало актера Джеймса Маккаффри Звезде игровой трилогии Max Payne было 65 лет

19 декабря Новый «Ван-Пис», возвращение «Человека-бензопилы», пришельцы-«бананокрады»: главные анонсы Jump Festa 2024 Тизеры того, что мы обязательно будем смотреть в следующем году