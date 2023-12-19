Матье Амальрик и Нанни Моретти отмечают первый дубль в эксклюзивном отрывке из «Великой магии»

Кино-Театр.Ру предлагает вашему вниманию эксклюзивный отрывок из нового фильма Нанни Моретти
«Великая магия
», который в российский прокат выйдет 21 декабря.
В ролике главный герой в момент празднования первого дубля просит воздушных гимнастов оставаться под куполом цирка, чтобы снять еще 20 дублей.
По сюжету знаменитый кинорежиссер Джованни приступает к съемкам нового фильма, который должен стать шедевром. Но с самого начала все идет наперекосяк. Его многолетний продюсер и по совместительству жена уходит работать к другому режиссеру. Главная героиня пытается превратить киноэпопею в любовную мелодраму. А новые продюсеры требуют добавить перца. Режиссеру предстоит обуздать весь этот хаос, чтобы не упустить великую магию кино.
Сам Моретти по традиции сыграл главную роль. Образ продюсера воплотил Матье Амальрик
. Компанию им составили Валентина Романи
, Маргерита Буй
, Сильвио Орландо
, Ежи Штур
и другие актеры.
Картина участвовала в основном конкурсе 76-го Каннского международного кинофестиваля.
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