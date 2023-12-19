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Сергей Бурунов соберет звезд в новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime» 28 декабря

19 декабря
2023 год

Новости кино >>
19 декабря 2023
На KION 28 декабря выйдет новогодняя музыкальная кинофантазия «Я тебя люблю — Je t’aime» с Юлией Пересильд, Паулиной Андреевой и Максимом Матвеевым, сообщает пресс-служба компании «МТС».

Сергей Бурунов соберет звезд в новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime» 28 декабря
фото: пресс-служба компании «МТС»

Авторы шоу решили представить, что было бы, если бы популярные исполнители и любимые киногерои из классических картин «Вокзал для двоих», «Любовь и голуби», «Москва слезам не верит» и «Ирония судьбы, Или с легким паром!» заговорили и запели на романтичном языке в стиле французской эстрады 60-70-х. Главные роли в пародиях исполнят Юлия Пересильд, Максим Матвеев, Анна Михалкова, Петр Федоров, Анна Чиповская, Ирина Старшенбаум, Юрий Чурсин, Марина Александрова, Риналь Мухаметов, Михаил Тройник, Елизавета Боярская, Александр Робак, Антон Васильев и Алексей Золотовицкий. Каждый из них найдет свой собственный способ сказать Je t'aime, что переводится как «Я люблю тебя».

Яркими эпизодами станут музыкальные номера — Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Александр Ревва, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль и IOWA исполняют свои песни на французском языке и в аранжировках французской ретро-эстрады. Проводником в мир музыкальных кинофантазий, вдохновленных современными хитами и диалогами из отечественных фильмов, станет Фантомас в исполнении Сергея Бурунова, который объединит советскую киноклассику, французскую новую волну и популярную российскую эстраду.
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Сергей Бурунов соберет звезд в новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime» 28 декабря фотографии
Сергей Бурунов соберет звезд в новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime» 28 декабря фотографии
Сергей Бурунов соберет звезд в новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime» 28 декабря фотографии
Сергей Бурунов соберет звезд в новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime» 28 декабря фотографии
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