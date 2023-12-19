Сергей Бурунов соберет звезд в новогодней кинофантазии «Я тебя люблю — Je t’aime» 28 декабря

Яркими эпизодами станут музыкальные номера — Кристина Орбакайте, Леонид Агутин, Валерия, Александр Ревва, Тося Чайкина, Sirotkin, Севиль и IOWA исполняют свои песни на французском языке и в аранжировках французской ретро-эстрады. Проводником в мир музыкальных кинофантазий, вдохновленных современными хитами и диалогами из отечественных фильмов, станет Фантомас в исполнении Сергея Бурунова, который объединит советскую киноклассику, французскую новую волну и популярную российскую эстраду.
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