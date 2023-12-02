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Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю

2 декабря
2023 год

Новости кино >>
2 декабря 2023
«Мальчик и птица» (он же «Как поживаете?») получил награду в номинации «Лучший анимационный фильм» на 89-й Премии нью-йоркского сообщества кинокритиков, обойдя «Судзумэ» Макото Синкая и «Человека-Паука: Паутину вселенных». Лайв-экшн по «Наруто» шевельнул большим пальцем: к сериалу теперь прикреплена сценаристка Таша Хуо (благие вести, учитывая, что проект Lionsgate уже несколько лет не подавал признаков жизни). У анимешного «Скотта Пилигрима» не будет продолжения: автор оригинального комикса Брайан Ли О’Мэлли авторитетно заявил: «Люди вечно жалуются, мол, сериалы часто закрывают после первого же сезона. Поэтому мы перестраховались и создали один, но самодостаточный» (что получилось — читайте в обзоре). Аниме «Ван-Пис» поравнялось с первоисточником: 7 января сериал вступает в новую арку «Яичная Голова» — на этом же острове пока находится манга Эйтиро Оды. Новое «Звездное дитя» выйдет когда-то в 2024-м — 30 секунд вашего ожидания должен скрасить тизер:


Согласно японскому информационному агрегатору Oricon, специализирующемуся на статистических данных, манга «Синяя тюрьма: Блю Лок» занимает первое место в списке бестселлеров уходящего года. Спектакль по «Адскому раю» неплохо себя показал и готовится к сиквелу, который покажут токийским театралам (и поклонникам оригинальной манги) в феврале. Мобильная видеоигра The Black Clover M: Rise of the Wizard King по «Черному клеверу» за 12 часов стала самым популярным приложением App Store в более чем 100 странах. «Раб спецотряда демонического города» наконец-то получил дату релиза (4 января), хотя Seven ArcsУнеси меня на Луну», «Голубой период») собирались выпустить сериал еще в этом году. В марте следующего года зарелизится компиляционный фильм «Тусовщик Кунмин» про великого полководца, попавшего из эпохи Троецарствия прямиком в современный Токио:


Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о гротескном проекте «Дандадан» или спин-оффе «Синей тюрьмы»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю

27-й полнометражный фильм франшизы «Детектив Конан» поступит в японские кинотеатры 12 апреля 2024 года с подзаголовком Hyakuman Doru no Michishirube (что-то вроде «Пять путеводных звезд на миллион долларов»), а пока смотрим новый тизер от студии TMS EntertainmentДоктор Стоун», «Мегалобокс»).


Хэйдзи Хаттори, давний друг и коллега Конана Эдогавы, приезжает в славный город Хакодатэ на турнир по кэндо. Там он сталкивается с «призрачным вором» Кайто Куробой, который охотится за драгоценностью ценой в миллион долларов и таинственной катаной, ранее принадлежавшей Хидзикате Тосидзо — заместителю главы Синсэгуми. Премьера предыдущей ленты «Детектив Конан: Железная подводная лодка» состоялась 14 апреля этого года. Фильм стал первой полнометражкой франшизы, заработавшей более $106 миллионов в японском прокате (18-е место в списке самых кассовых аниме всех времен, строчкой выше — «Детектив Конан: Кулак голубого сапфира»).

Читать «Фарс убитой нежити» — аниме про еще одного необычного детектива
Сериал по манге noho «Мой сосед-ёкай», анонсированный в июле, наконец-то обзавелся промороликом. Премьера аниме-адаптации от студии LidenfilmsПеснь ночных сов», «Сказание об Арслане») намечена на апрель 2024 года.


Однажды в уютном городке, где уживаются люди, духи и даже боги, обычный домашний кот Бутио на старости лет вдруг превратился в симпатичного двухвостого нэкомату. Сбитый с толку внезапным перевоплощением, новоиспеченный ёкай собирается выяснить, что же с ним случилось.

Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю

Над проектом работают: режиссер Ами ЯмаутиКлуб белых воротничков», «Токийские мстители»), сценаристка Томоко КонпаруДостучаться до тебя», «Несносные пришельцы») и чардиз Дзико АбэМой сэмпай раздражает!»).

Главных персонажей озвучивают:

Бутио — Юки Кадзи (Эрен Йегер из «Атаки титанов», Дайда из «Рейтинга короля»).
Дзиро — Рёсукэ Хига (солдат из «Кайны в великом снежном море», Нодзима из «Старшей карты»).
Муцуми — Асаки Юикава (Шеннон Петрарка из сериала «Легендарный герой мёртв»).

Читать «Кафе “У белого медведя”» — терапевтическое аниме в жанре повседневность
Драма «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы» от сценаристки и постановщицы Мари ОкадыТорадора!», «Готика») прокатилась по кинотеатрам Японии и скоро появится на Netflix. Первый оригинальный аниме-фильм студии MAPPAБанановая рыба», «Кулинарные скитания в параллельном мире») пополнит библиотеку стриминг-гиганта 15 января 2024-го. В ожидании визуального чуда смотрим свежий трейлер и вспоминаем, что было в предыдущих.


Из-за техногенной катастрофы на промышленном предприятии маленький живописный городок застывает во времени, но жители верят, что смогут вернуться к нормальной жизни — нужно лишь немного подождать и ничего не менять. Однажды 14-летний Масамунэ Кикуири вместе с одноклассницей Муцуми сталкиваются на руинах сталелитейного завода с дикой девочкой, похожей на волчонка. Эта случайная встреча приводит к необратимым последствиям.

Читать «Укрась прощальное утро цветами обещания» — первый фильм Мари Окады
Студия Telecom Animation FilmБашня Бога», «Не издевайся, Нагаторо») анонсировала оригинальное сай-фай-аниме «Дневник "Астро"» (Astro Note). Межгалактическое романтическое путешествие начнется уже в апреле.


Шеф-повар Такуми Миясаки устраивается на работу с проживанием в старый пансион «Астро», готовит самые потрясающие во Вселенной завтраки и влюбляется в очаровательную управляющую Миру. Но как строить любовные отношения, когда отель полон чудаковатых постояльцев, да и сама смотрительница не от мира сего?

Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю

За постановку отвечают Синдзи ТакамацуНеобъятный океан», «Гинтама») и Харуки КасугамориДракон в поисках дома», «Половое и нравственное воспитание для 30-летних»), сценарий написала Кимико УэноКэрол и Тьюсдей», «Королевский репетитор»), оригинальных персонажей разработал Эйсаку КубоноутиБуллбастер»), а адаптировал их для аниме Махо Аоки. Музыкальное сопровождение возложено на Кохэя МунэмотоПерестану быть героем»). Такуми и Миру озвучат Сома Сайто (Джек-Потрошитель из «Фарса убитой нежити», Сё Уцуми из «Гридмена») и Маая Утида (Демон-ангел из «Человека-бензопилы», Сэйка Идзити из «Рок-тихони»).

Читать Обзор философского сай-фая «Плутон»
«Отряд самоубийц из другого мира», анонсированный на выставке Anime Expo 2023, хвастает новым роликом, в котором Харли Квин и Джокер отправляются в мир мечей и магии под разудалый опенинг Another World в исполнении культового Томоясу Хотэя.


Над проектом работает Wit StudioСемья шпиона», «Невеста чародея») в сотрудничестве с Warner Bros. Japan.

В ролях:

Харли Квинн — Анна Нагасэ (Усио Кофунэ из «Летнего времени»).
Джокер — Юитиро Умэхара (Юграм Хашвальт из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война»).
Дэдшот — Такахиро Ямагути (Диего Рэйес из «Нулевого Эдема»).
Миротворец — Такэхито Коясу (Крафт из «Провожающей в последний путь Фрирен»).
Глиноликий — Дзюн Фукуяма (Лоуренс из «Волчицы и пряностей»).
Король Акул — Субару Кимура (Аой Тодо из «Магической битвы»).

Читать «Скотт Пилигрим жмет на газ» — еще один культовый комикс в аниме
Бонус: первое фото «Долины ведьм» из парка развлечений Ghibli. Новая секция откроется 16 марта.

Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю

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Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю фотографии
Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю фотографии
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