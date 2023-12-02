Миядзаки против Синкая, коты-оборотни и Джокер-попаданец: главные новости аниме за неделю

«Мальчик и птица
» (он же «Как поживаете?») получил награду в номинации «Лучший анимационный фильм» на 89-й Премии нью-йоркского сообщества кинокритиков, обойдя «Судзумэ
» Макото Синкая
и «Человека-Паука: Паутину вселенных
». Лайв-экшн по «Наруто
» шевельнул большим пальцем: к сериалу теперь прикреплена сценаристка Таша Хуо
(благие вести, учитывая, что проект Lionsgate
уже несколько лет не подавал признаков жизни). У анимешного «Скотта Пилигрима
» не будет продолжения: автор оригинального комикса Брайан Ли О’Мэлли
авторитетно заявил: «Люди вечно жалуются, мол, сериалы часто закрывают после первого же сезона. Поэтому мы перестраховались и создали один, но самодостаточный
» (что получилось — читайте в обзоре
). Аниме «Ван-Пис
» поравнялось с первоисточником: 7 января сериал вступает в новую арку «Яичная Голова
» — на этом же острове пока находится манга Эйтиро Оды
. Новое «Звездное дитя
» выйдет когда-то в 2024-м — 30 секунд вашего ожидания должен скрасить тизер:
Согласно японскому информационному агрегатору Oricon, специализирующемуся на статистических данных, манга «Синяя тюрьма: Блю Лок
» занимает первое место в списке бестселлеров уходящего года. Спектакль по «Адскому раю
» неплохо себя показал и готовится к сиквелу, который покажут токийским театралам (и поклонникам оригинальной манги) в феврале. Мобильная видеоигра The Black Clover M: Rise of the Wizard King
по «Черному клеверу
» за 12 часов стала самым популярным приложением App Store в более чем 100 странах. «Раб спецотряда демонического города
» наконец-то получил дату релиза (4 января), хотя Seven Arcs
(«Унеси меня на Луну
», «Голубой период
») собирались
выпустить сериал еще в этом году. В марте следующего года зарелизится компиляционный фильм «Тусовщик Кунмин
» про великого полководца, попавшего из эпохи Троецарствия прямиком в современный Токио:
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о гротескном проекте «Дандадан» или спин-оффе «Синей тюрьмы»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
27-й полнометражный фильм франшизы «Детектив Конан
» поступит в японские кинотеатры 12 апреля 2024 года с подзаголовком Hyakuman Doru no Michishirube
(что-то вроде «Пять путеводных звезд на миллион долларов
»), а пока смотрим новый тизер от студии TMS Entertainment
(«Доктор Стоун
», «Мегалобокс
»).
Хэйдзи Хаттори, давний друг и коллега Конана Эдогавы, приезжает в славный город Хакодатэ на турнир по кэндо. Там он сталкивается с «призрачным вором» Кайто Куробой, который охотится за драгоценностью ценой в миллион долларов и таинственной катаной, ранее принадлежавшей Хидзикате Тосидзо — заместителю главы Синсэгуми
. Премьера предыдущей ленты «Детектив Конан: Железная подводная лодка
» состоялась
14 апреля этого года. Фильм стал первой полнометражкой франшизы, заработавшей более $106 миллионов в японском прокате (18-е место в списке самых кассовых аниме всех времен, строчкой выше — «Детектив Конан: Кулак голубого сапфира
»).
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«Фарс убитой нежити» — аниме про еще одного необычного детектива
Сериал по манге noho
«Мой сосед-ёкай
», анонсированный
в июле, наконец-то обзавелся промороликом. Премьера аниме-адаптации от студии Lidenfilms
(«Песнь ночных сов
», «Сказание об Арслане
») намечена на апрель 2024 года.
Однажды в уютном городке, где уживаются люди, духи и даже боги, обычный домашний кот Бутио на старости лет вдруг превратился в симпатичного двухвостого нэкомату
. Сбитый с толку внезапным перевоплощением, новоиспеченный ёкай
собирается выяснить, что же с ним случилось.
Над проектом работают: режиссер Ами Ямаути
(«Клуб белых воротничков
», «Токийские мстители
»), сценаристка Томоко Конпару
(«Достучаться до тебя
», «Несносные пришельцы
») и чардиз Дзико Абэ
(«Мой сэмпай раздражает!
»).
Главных персонажей озвучивают:
Бутио — Юки Кадзи
(Эрен Йегер
из «Атаки титанов
», Дайда
из «Рейтинга короля
»).
Дзиро — Рёсукэ Хига
(солдат из «Кайны в великом снежном море
», Нодзима из «Старшей карты
»).
Муцуми — Асаки Юикава
(Шеннон Петрарка из сериала «Легендарный герой мёртв
»).
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«Кафе “У белого медведя”» — терапевтическое аниме в жанре повседневность
Драма «Фабрика иллюзий Алисы и Терезы
» от сценаристки и постановщицы Мари Окады
(«Торадора!
», «Готика
») прокатилась по кинотеатрам Японии и скоро появится на Netflix
. Первый оригинальный аниме-фильм студии MAPPA
(«Банановая рыба
», «Кулинарные скитания в параллельном мире
») пополнит библиотеку стриминг-гиганта 15 января 2024-го. В ожидании визуального чуда смотрим свежий трейлер и вспоминаем, что было в предыдущих
.
Из-за техногенной катастрофы на промышленном предприятии маленький живописный городок застывает во времени, но жители верят, что смогут вернуться к нормальной жизни — нужно лишь немного подождать и ничего не менять. Однажды 14-летний Масамунэ Кикуири вместе с одноклассницей Муцуми сталкиваются на руинах сталелитейного завода с дикой девочкой, похожей на волчонка. Эта случайная встреча приводит к необратимым последствиям.
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«Укрась прощальное утро цветами обещания» — первый фильм Мари Окады
Студия Telecom Animation Film
(«Башня Бога
», «Не издевайся, Нагаторо
») анонсировала оригинальное сай-фай-аниме «Дневник "Астро"
» (Astro Note). Межгалактическое романтическое путешествие начнется уже в апреле.
Шеф-повар Такуми Миясаки устраивается на работу с проживанием в старый пансион «Астро», готовит самые потрясающие во Вселенной завтраки и влюбляется в очаровательную управляющую Миру. Но как строить любовные отношения, когда отель полон чудаковатых постояльцев, да и сама смотрительница не от мира сего?
За постановку отвечают Синдзи Такамацу
(«Необъятный океан
», «Гинтама
») и Харуки Касугамори
(«Дракон в поисках дома
», «Половое и нравственное воспитание для 30-летних
»), сценарий написала Кимико Уэно
(«Кэрол и Тьюсдей
», «Королевский репетитор
»), оригинальных персонажей разработал Эйсаку Кубоноути
(«Буллбастер
»), а адаптировал их для аниме Махо Аоки
. Музыкальное сопровождение возложено на Кохэя Мунэмото
(«Перестану быть героем
»). Такуми и Миру озвучат Сома Сайто
(Джек-Потрошитель
из «Фарса убитой нежити
», Сё Уцуми
из «Гридмена
») и Маая Утида
(Демон-ангел
из «Человека-бензопилы
», Сэйка Идзити
из «Рок-тихони
»).
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Обзор философского сай-фая «Плутон»
«Отряд самоубийц из другого мира
», анонсированный на выставке Anime Expo 2023
, хвастает новым роликом, в котором Харли Квин и Джокер отправляются в мир мечей и магии
под разудалый опенинг Another World
в исполнении культового Томоясу Хотэя
.
Над проектом работает Wit Studio
(«Семья шпиона
», «Невеста чародея
») в сотрудничестве с Warner Bros. Japan
.
В ролях:
Харли Квинн — Анна Нагасэ
(Усио Кофунэ из «Летнего времени
»).
Джокер — Юитиро Умэхара
(Юграм Хашвальт
из сериала «Блич: Тысячелетняя кровавая война
»).
Дэдшот — Такахиро Ямагути
(Диего Рэйес из «Нулевого Эдема
»).
Миротворец — Такэхито Коясу
(Крафт
из «Провожающей в последний путь Фрирен
»).
Глиноликий — Дзюн Фукуяма
(Лоуренс из «Волчицы и пряностей
»).
Король Акул — Субару Кимура
(Аой Тодо
из «Магической битвы
»).
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«Скотт Пилигрим жмет на газ» — еще один культовый комикс в аниме
Бонус
: первое фото «Долины ведьм» из парка развлечений Ghibli
. Новая секция откроется 16 марта.
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