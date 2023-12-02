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Объявлены итоги Четвертого Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом»

2 декабря
2023 год

Новости кино >>
2 декабря 2023
Во ВГИКе подвели итоги Четвертого Всероссийского студенческого конкурса короткометражных фильмов «Кино с человеческим лицом». Согласно пресс-службе смотра, в финал вышли восемь фильмов-победителей. Обладателями гран-при стали художественный «Черный ящик» студента Высших курсов сценаристов и режиссеров Николая Белякова и документальная лента «Особенные люди» Ульяны Герасимовой из Института кино и телевидения, отмеченные также призами в категории «Духовно-нравственные ценности».

Объявлены итоги Четвертого Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом»
фото: пресс-служба киноконкурса

В номинации «Сохранение исторической памяти» победили игровая «Маруся» Виталия Доронкина и документальная «Миссия» Кристины Кутыревой. В категории «Культура и традиции народов России» призы вручили «Куколке» Анастасии Олень и неигровой картине Анастасии Фокиной «Баеркад». За «Межнациональное согласие» наградили «Блогера» Руслана Юлтаева и неигровой фильм Майи Павловой «Шаолиньское кунг-фу. Путь как счастье».

Председателем жюри в этом году стал доцент кафедры режиссуры художественного фильма, руководитель мастерской ВГИК, президент Гильдии продюсеров России и вице-президент Международной федерации продюсерских ассоциаций Ренат Давлетьяров. Продюсером киноконкурса является руководитель кинокомпании Yanpol films Янис Политов. Организаторами конкурса выступили Центр профилактики религиозного и этнического экстремизма в образовательных организациях Российской Федерации, ВГИК и Yanpol films.
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Объявлены итоги Четвертого Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом» фотографии
Объявлены итоги Четвертого Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом» фотографии
Объявлены итоги Четвертого Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом» фотографии
Объявлены итоги Четвертого Всероссийского студенческого конкурса короткометражек «Кино с человеческим лицом» фотографии
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