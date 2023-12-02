Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь соберут «Пацанов» в Мексике

Диего Луна
и Гаэль Гарсия Берналь
спродюсируют латиноамериканский спин-офф «Пацанов
», заказанный стриминговым сервисом Prime Video. Актеры также рассматривают возможность сыграть роли второго плана, уточняет Deadline
.
Основным сценаристом «Пацанов: Мексики» числится Гарет Даннет-Алкосер, работавший над кинокомиксом «Синий Жук
».
Вселенная «Пацанов» обрела в этом году спин-офф «Поколение "Ви"
», который продлили на второй сезон. Что касается самого оригинала, то его продолжение следует ожидать в 2024 году.
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