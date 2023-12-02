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Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь соберут «Пацанов» в Мексике

2 декабря
2023 год

Новости кино >>
2 декабря 2023
Диего Луна и Гаэль Гарсия Берналь спродюсируют латиноамериканский спин-офф «Пацанов», заказанный стриминговым сервисом Prime Video. Актеры также рассматривают возможность сыграть роли второго плана, уточняет Deadline.

Диего Луна и Гаэль Гарсиа Берналь соберут «Пацанов» в Мексике
фото: deadline.com

Основным сценаристом «Пацанов: Мексики» числится Гарет Даннет-Алкосер, работавший над кинокомиксом «Синий Жук».

Вселенная «Пацанов» обрела в этом году спин-офф «Поколение "Ви"», который продлили на второй сезон. Что касается самого оригинала, то его продолжение следует ожидать в 2024 году.
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№ 1
Angelika77   2.12.2023 - 17:36
не буду писать ничего плохого. сериал не понравился, поэтому и спин офф пройдет мимо меня. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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