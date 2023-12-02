«День благодарения» Элая Рота обретет продолжение

«День благодарения
» Элая Рота
получит продолжение. Sony Tristar планирует выпустить вторую часть хоррора в 2025 году, сообщает THR
.
«Спасибо всем, кто поддержал оригинальный хоррор в кинотеатрах! Сиквел выйдет в 2025 году! На то, чтобы по-настоящему разобраться со сценарием, ушел год, работа над ним начинается сегодня», —
написал режиссер в одной из социальных сетей.
«День благодарения», выросший из фальшивого трейлера к антологии Квентина Тарантино
и Роберта Родригеса
«Грайндхаус
» в полноценный фильм, рассказывает про то, как праздник внезапно превращается в кошмар, когда таинственный убийца Джон Карвер начинает терроризировать маленький город Плимут и совершает серию жестоких убийств. В актерском составе — Патрик Демпси
, Эддисон Рей
, Рик Хоффман
и Джина Гершон
. Картина собрала в мировом прокате более 30 млн долларов.
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