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«День благодарения» Элая Рота обретет продолжение

2 декабря
2023 год

Новости кино >>
2 декабря 2023
«День благодарения» Элая Рота получит продолжение. Sony Tristar планирует выпустить вторую часть хоррора в 2025 году, сообщает THR.


«Спасибо всем, кто поддержал оригинальный хоррор в кинотеатрах! Сиквел выйдет в 2025 году! На то, чтобы по-настоящему разобраться со сценарием, ушел год, работа над ним начинается сегодня», — написал режиссер в одной из социальных сетей.

«День благодарения», выросший из фальшивого трейлера к антологии Квентина Тарантино и Роберта Родригеса «Грайндхаус» в полноценный фильм, рассказывает про то, как праздник внезапно превращается в кошмар, когда таинственный убийца Джон Карвер начинает терроризировать маленький город Плимут и совершает серию жестоких убийств. В актерском составе — Патрик Демпси, Эддисон Рей, Рик Хоффман и Джина Гершон. Картина собрала в мировом прокате более 30 млн долларов.
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№ 1
Angelika77   2.12.2023 - 17:34
Пока не смотрела, его просто нет в переводе. Очень люблю хорошие ужасы, страшные, а главное с логикой. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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