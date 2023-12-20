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«Вызов» обошел «Чебурашку», но «Слово пацана» не победить: самые популярные фильмы и сериалы среди пользователей сайта Кино-Театр.Ру

20 декабря
2023 год

Новости кино >>
20 декабря 2023
Сайт Кино-Театр.Ру, являющийся самым популярным ресурсом, посвященным российскому кино и сериалам, подводит итоги года и представляет рейтинг самых популярных страниц по просмотрам пользователей. Самым востребованным сериалом, естественно, стал проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», а вот среди полнометражных фильмов космическому «Вызову» удалось обойти кассового чемпиона «Чебурашку».

«Вызов» обошел «Чебурашку», но «Слово пацана» не победить: самые популярные фильмы и сериалы среди пользователей сайта Кино-Театр.Ру
фото: "Вызов"

В рейтинге сериалов учитывались как новые сезоны, так и оригинальные проекты платформ и телеканалов, премьера которых состоялась с 1 января по 1 декабря 2023 года. Десятка самых популярных сериалов по итогам 2023-го выглядит следующим образом:

1. «Слово пацана. Кровь на асфальте» (Wink, START, рецензия, отзывы)
2. «Жить жизнь» (START, рецензия)
3. «Невский. Расплата за справедливость» (НТВ, отзывы)
4. «След» (Пятый канал)
5. «Фишер» (more.tv, Wink, рецензия)
6. «Содержанки. Новый сезон» (START, рецензия)
7. «Папины дочки. Новые» (СТС, START, рецензия)
8. «Против всех» (START, рецензия)
9. «Мосгаз. Последнее дело Черкасова» (Okko, Первый канал, рецензия)
10. «Жизнь по вызову-2» (KION, рецензия)

Таким образом, ровно половина сериалов из ТОП-10, включая двух лидеров, не была показана на телеканалах. При этом премьера еще двух сериалов – «Против всех» и «Последнее дело Черкасова» – состоялась онлайн, и только через несколько месяцев они добрались до телеэфира. Как это случится, и со «Словом пацана», которое в 2024-м собираются продемонстрировать зрителям НТВ. Тем не менее отключаться от телеэфира рано – «След», перешедший за границу трех тысяч серий, и «Невский», после годового молчания вернувшийся с новым сезоном, по-прежнему интересуют отечественных зрителей.

«Рейтинг полнометражных фильмов по итогам года состоит из картин разных жанров, однако заметно большее внимание пользователей нашего сайта не только к сказкам, которые, очевидно, переживают свой ренессанс, но и к драмам. При этом если первые две строчки коррелируются с кассовыми показателями, то остальные восемь мест занимают фильмы с совершенно разными сборами, в том числе хоррор «Кукольник», преодолевший лишь отметку в 10 млн рублей», – отмечает главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.

Недавний лидер проката – сказка «По щучьему велению» – оказался лишь на десятой строчке, но не стоит забывать, что картина вышла только два месяца назад и, в отличие от других фильмов, пока еще не представлена на онлайн-платформах. Кстати, в производстве трех из 10 картин рейтинга активное участие принимали отечественные стриминги – START, на счету которого «Вызов», «Чебурашка» и «14+ Продолжение», а также Okko с эротической драмой «Непослушная», оказавшейся на третьей строчке ТОП-10.

1. «Вызов» (2,1 млрд рублей, прокатчик – «Централ Партнершип», рецензия)
2. «Чебурашка» (6,8 млрд рублей, прокатчик – «Централ Партнершип», рецензия)
3. «Непослушная» (256,2 млн рублей, прокатчик – «Наше кино», рецензия)
4. «Праведник» (638,4 млн рублей, прокатчик – «Централ Партнершип», рецензия)
5. «14+ Продолжение» (92,8 млн рублей, прокатчик – «Централ Партнершип», рецензия)
6. «Баба Яга спасает мир» (605 млн рублей, прокатчик – «Наше кино», смотреть онлайн)
7. «Нюрнберг» (334,6 млн рублей, прокатчик – «НМГ Кинопрокат», рецензия)
8. «Кукольник» (12,5 млн рублей, прокатчик – AVK’PRO, смотреть онлайн)
9. «На солнце вдоль рядов кукурузы» (457,3 млн рублей, прокатчик – «Централ Партнершип», рецензия)
10. «По щучьему велению» (2,4 млрд рублей, прокатчик – «НМГ Кинопрокат», рецензия)
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