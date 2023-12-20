«Вызов» обошел «Чебурашку», но «Слово пацана» не победить: самые популярные фильмы и сериалы среди пользователей сайта Кино-Театр.Ру

Сайт Кино-Театр.Ру, являющийся самым популярным ресурсом, посвященным российскому кино и сериалам, подводит итоги года и представляет рейтинг самых популярных страниц по просмотрам пользователей. Самым востребованным сериалом, естественно, стал проект Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте», а вот среди полнометражных фильмов космическому «Вызову» удалось обойти кассового чемпиона «Чебурашку».
фото: "Вызов"
В рейтинге сериалов учитывались как новые сезоны, так и оригинальные проекты платформ и телеканалов, премьера которых состоялась с 1 января по 1 декабря 2023 года. Десятка самых популярных сериалов по итогам 2023-го выглядит следующим образом:
Таким образом, ровно половина сериалов из ТОП-10, включая двух лидеров, не была показана на телеканалах. При этом премьера еще двух сериалов – «Против всех» и «Последнее дело Черкасова» – состоялась онлайн, и только через несколько месяцев они добрались до телеэфира. Как это случится, и со «Словом пацана», которое в 2024-м собираются продемонстрировать зрителям НТВ. Тем не менее отключаться от телеэфира рано – «След», перешедший за границу трех тысяч серий, и «Невский», после годового молчания вернувшийся с новым сезоном, по-прежнему интересуют отечественных зрителей.
«Рейтинг полнометражных фильмов по итогам года состоит из картин разных жанров, однако заметно большее внимание пользователей нашего сайта не только к сказкам, которые, очевидно, переживают свой ренессанс, но и к драмам. При этом если первые две строчки коррелируются с кассовыми показателями, то остальные восемь мест занимают фильмы с совершенно разными сборами, в том числе хоррор «Кукольник», преодолевший лишь отметку в 10 млн рублей», – отмечает главный редактор «Кино-Театр.Ру» Жан Просянов.
Недавний лидер проката – сказка «По щучьему велению» – оказался лишь на десятой строчке, но не стоит забывать, что картина вышла только два месяца назад и, в отличие от других фильмов, пока еще не представлена на онлайн-платформах. Кстати, в производстве трех из 10 картин рейтинга активное участие принимали отечественные стриминги – START, на счету которого «Вызов», «Чебурашка» и «14+ Продолжение», а также Okko с эротической драмой «Непослушная», оказавшейся на третьей строчке ТОП-10.
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