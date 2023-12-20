Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере

20 декабря
2023 год

Новости кино >>
20 декабря 2023
В Челябинской области стартовали съемки новогодней романтической комедии Михаила Расходникова «Уралочка» с Валерией Астаповой и Александром Горбатовым в главных ролях. Их партнерами на площадке станут Роман Курцын, Александр Фролов, Юлия Михалкова и другие. Об этом сообщает кинокомпания «НМГ Кинопрокат», которая выступает дистрибьютором фильма.

Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере
фото: «НМГ Кинопрокат»

В центре сюжета — притягательная карьеристка Лана (Валерия Астапова), готовая на все ради руководящей должности, и простой, но знающий себе цену водитель-дальнобойщик Гриша (Александр Горбатов), который работает на снежных дорогах севера. А также третий герой — грузовик «Урал», к которому Гриша относится как к любимой женщине и ласково зовет «Уралочка». В их совместном путешествии-погоне по дикой глуши Лана найдет совсем не то, что искала: красоту бескрайнего севера, простых и искренних людей, настоящего мужчину и женское счастье.

«Крайний Север — моя родина, поэтому увидеть город Лабытнанги в сценарии было приятным удивлением. Наша картина познакомит зрителей с потрясающими северными краями, где абсолютно свой мир, свои правила, где люди живут в вечной мерзлоте, видят меньше световых дней, наделены суровыми закаленными характерами, но при этом не теряют доброго, искреннего, горячего сердца. Отдельное счастье исполнять роль главной героини в такой красивой, насыщенной жизнью истории. Всего за пару недель съемок мне удалось увидеть самые необыкновенные места, один только Париж в Челябинской области с его Эйфелевой башней чего стоит. Или быть по шею закопанной в снег у легендарного карьера "Кусимовский рудник"!», — рассказывает Валерия Астапова.

Над производством фильма работают кинокомпания «ТЕМА», онлайн-кинотеатр START и «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START). Выход картины на экраны планируется в конце ноября 2024 года.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Александр Горбатов сыграет Петра I в новом фильме Андрея Кравчука
Роман Курцын притворится идеальным парнем в ромкоме «Бывший в помощь»
Милости просим: детское и семейное кино, поддержанное государством
Кто не спрятался, я не виноват: Детское, авторское и социально значимое кино на питчинге Министерства культуры РФ
персоны
Валерия АстаповаАлександр Горбатов (II)Роман КурцынЮлия МихалковаМихаил РасходниковАлександр Фролов
фильмы
Уралочка

фотографии >>
Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере фотографии
Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере фотографии
Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере фотографии
Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.
Валерий Лагунов
18 декабря ушёл из жизни артист балета Валерий Лагунов.
Александра Жигалова
18 декабря ушла из жизни актриса Александра Жигалова.
Отар Иоселиани
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Отар Иоселиани.

День рождения >>

Владимир Башкиров
Максим Битюков
Елизавета Боярская
Иван Гордиенко
Виталий Егоров
Елена Романова
Дмитрий Рыбаков
Галина Сазонова
Валерий Шептекита
Аугусто Бенедико
Айрин Данн
Деннис Морган
Одри Тоттер
Надя Фарес
Джона Хилл
Дженни Эгаттер
все родившиеся 20 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру на Яндекс.Дзен