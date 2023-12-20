Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере

В центре сюжета — притягательная карьеристка Лана (Валерия Астапова), готовая на все ради руководящей должности, и простой, но знающий себе цену водитель-дальнобойщик Гриша (Александр Горбатов), который работает на снежных дорогах севера. А также третий герой — грузовик «Урал», к которому Гриша относится как к любимой женщине и ласково зовет «Уралочка». В их совместном путешествии-погоне по дикой глуши Лана найдет совсем не то, что искала: красоту бескрайнего севера, простых и искренних людей, настоящего мужчину и женское счастье.
«Крайний Север — моя родина, поэтому увидеть город Лабытнанги в сценарии было приятным удивлением. Наша картина познакомит зрителей с потрясающими северными краями, где абсолютно свой мир, свои правила, где люди живут в вечной мерзлоте, видят меньше световых дней, наделены суровыми закаленными характерами, но при этом не теряют доброго, искреннего, горячего сердца. Отдельное счастье исполнять роль главной героини в такой красивой, насыщенной жизнью истории. Всего за пару недель съемок мне удалось увидеть самые необыкновенные места, один только Париж в Челябинской области с его Эйфелевой башней чего стоит. Или быть по шею закопанной в снег у легендарного карьера "Кусимовский рудник"!», — рассказывает Валерия Астапова.
Над производством фильма работают кинокомпания «ТЕМА», онлайн-кинотеатр START и «Ол Медиа Компани» (входит в группу компаний START). Выход картины на экраны планируется в конце ноября 2024 года.
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