Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере

что почитать?

Спутник телезрителя «Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете В ночь с 19 на 20 декабря, 00:00, ТВ-3

Лайфстайл «Меня никогда так не поздравляли»: Кирилл Серебренников рассказал о визите канцлера Германии Олаф Шольц посетил спектакль режиссёра

Спутник телезрителя «Гостья из космоса»: Самые странные обитатели планеты Земля 17 декабря, 17:20, viju TV1000

Лайфстайл Филиппа Киркорова внесли в чёрный список Balenciaga Теперь его не обслуживают ни в одном бутике бренда

Главная тема В «Феррари» над схваткой: возвращение Майкла Манна Обзор творчества одного из самых интересных американских режиссеров

Рецензии на спектакли О настоящей беде государства: «Борис Годунов. Сны» в Театре Наций Новый взгляд Петра Шерешевского на произведение Пушкина