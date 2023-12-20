Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов вошел в топ-100 креативных лидеров Москвы

В столице назвали 100 креативных лидеров в рамках презентации проекта Агентства креативных индустрий и Федерации креативных индустрий «Moscow. 100 Most Creative Russians». В список вошел главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов, а также другие представители индустрии кино и анимации, моды, издательского дела и видеоигр, искусства и дизайна.
Для определения 100 ключевых персон креативных индустрий АКИ совместно с Федерацией креативных индустрий провели опрос среди двух тысяч человек, профессионально работающих в творческих сферах и вовлеченных в креативные индустрии. Респондентами опроса стали отраслевые эксперты, лидеры общественного мнения, топ-менеджеры, творческие предприниматели, различные объединения и отдельные личности. Полученные данные были проанализированы с учетом рекомендаций специальной экспертной комиссии, в которую вошли руководители направлений по развитию креативных индустрий в крупных столичных компаниях, преподаватели высших учебных заведений, директора творческих центров, продюсеры анимационных компаний и другие.
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