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Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов вошел в топ-100 креативных лидеров Москвы

20 декабря
2023 год

Новости кино >>
20 декабря 2023
В столице назвали 100 креативных лидеров в рамках презентации проекта Агентства креативных индустрий и Федерации креативных индустрий «Moscow. 100 Most Creative Russians». В список вошел главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов, а также другие представители индустрии кино и анимации, моды, издательского дела и видеоигр, искусства и дизайна.

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов вошел в топ-100 креативных лидеров Москвы
фото: moscow.100mcr.com

Лидерами, которые потенциально будут определять будущее креативных индустрий, также назвали дизайнера Артемия Лебедева, писателя и сценариста Сергея Минаева, режиссера Клима Шипенко, певицу Тосю Чайкину, актера Константина Хабенского, продюсера и основателя «Студии RED CARPET» Антона Калинкина, продюсера Николая Картозию и многих других. Полный список доступен на сайте проекта.

Для определения 100 ключевых персон креативных индустрий АКИ совместно с Федерацией креативных индустрий провели опрос среди двух тысяч человек, профессионально работающих в творческих сферах и вовлеченных в креативные индустрии. Респондентами опроса стали отраслевые эксперты, лидеры общественного мнения, топ-менеджеры, творческие предприниматели, различные объединения и отдельные личности. Полученные данные были проанализированы с учетом рекомендаций специальной экспертной комиссии, в которую вошли руководители направлений по развитию креативных индустрий в крупных столичных компаниях, преподаватели высших учебных заведений, директора творческих центров, продюсеры анимационных компаний и другие.
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персоны
Антон КалинкинНиколай КартозияАртемий Лебедев (II)Сергей Минаев (II)Жан ПросяновКонстантин ХабенскийТося ЧайкинаКлим Шипенко

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