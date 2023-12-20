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Евгений Цыганов расскажет свою историю в новой главе «Нежности» 1 января

20 декабря
2023 год

Новости кино >>
20 декабря 2023

Новая глава лирической комедии «Нежность» с Евгением Цыгановым и Викторией Исаковой выйдет 1 января на Иви. Все серии станут доступны в один день, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.

Евгений Цыганов расскажет свою историю в новой главе «Нежности» 1 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Иви

Новая «Нежность» станет не продолжением истории, которую сняла Анна Меликян в 2022 году, а мужской точкой зрения на нее. Режиссером второй главы выступил Владимир Щегольков. Зрителям предстоит посмотреть на знакомый сюжет другими глазами и узнать, где все это время был загадочный незнакомец Сергей Николаевич (герой Евгения Цыганова) и что он испытал после первой встречи с Еленой Ивановной (Виктория Исакова). По сюжету после совместно проведенной ночи и трусливого бегства из гостиничного номера Сергея Николаевича преследует навязчивый образ Незнакомки, нарушая его покой и вмешиваясь во все сферы его жизни. Мало того, что она сводит его с ума своим присутствием, так она еще и открывает перед ним проблемы, о которых он даже не подозревал. Чтобы избавиться от этого наваждения, Сергею Николаевичу предстоит найти общий язык с дочерью, заново полюбить свою работу и разобраться в самом себе.

Съемки сериала проходили в Санкт-Петербурге, Москве и Сочи. Локации подобрались не менее романтичные, чем история, которая в них развернулась: последняя съемочная смена, начавшись напротив «Авроры» с восходом солнца, завершилась на Дворцовой площади при разведенных мостах. А в оживленных массовых сценах снимались настоящие гости и жители Санкт-Петербурга, которые в этот момент находились рядом с достопримечательностями.

«Самая запоминающаяся для меня смена — когда Евгений Эдуардович читал Тютчева в пансионате бабушкам. Было атмосферно и трогательно. А сочинские бабушки казались настоящими итальянскими матронами», — вспоминает Владимир Щегольков.

Производством проекта занималась кинокомпания «Общественное Мнение». Продюсером выступила Ольга Данова, креативным продюсером — Виктория Исакова. В сериале также снялись Светлана Ходченкова, Михаил Боярский, Максим Лагашкин, Тимофей Трибунцев, Александра Урсуляк, Анна Пересильд и другие.
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Екатерина Тулупова (Москва)   20.12.2023 - 16:46
В новогодние праздники особенно хочется тепла и романтики, считаю, что данная картина отлично зайдет всем любителям тет-а-тет посиделок к какао и зефирками читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Евгений Цыганов расскажет свою историю в новой главе «Нежности» 1 января фотографии
Евгений Цыганов расскажет свою историю в новой главе «Нежности» 1 января фотографии
Евгений Цыганов расскажет свою историю в новой главе «Нежности» 1 января фотографии
Евгений Цыганов расскажет свою историю в новой главе «Нежности» 1 января фотографии
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