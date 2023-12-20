«Делает кукол, а потом играет с ними»: Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова ловят маньяка в трейлере «Внутри убийцы»

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Все серии лирической комедии выйдут на Иви

Евгений Цыганов расскажет свою историю в новой главе «Нежности» 1 января

В списке также представлены Клим Шипенко, Константин Хабенский, Ирина Горбачева и многие другие

Главный редактор Кино-Театр.Ру Жан Просянов вошел в топ-100 креативных лидеров Москвы

Дальнобойщик Александр Горбатов и карьеристка Валерия Астапова встретятся на Крайнем Севере

20 декабря

«Вызов» обошел «Чебурашку», но «Слово пацана» не победить: самые популярные фильмы и сериалы среди пользователей сайта Кино-Театр.Ру

Платформенные сериалы против долгожителей телеэфира и сказки против драм