«Делает кукол, а потом играет с ними»: Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова ловят маньяка в трейлере «Внутри убийцы»

В сети появился трейлер сериала «Внутри убийцы» по мировому бестселлеру Майка Омера, главные роли в котором сыграли Тихон Жизневский и Анастасия Евграфова. Премьера триллера состоится в 2024 году на Кинопоиске, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
«Внутри Убийцы» — первая часть трилогии Майка Омера, главной героиней которого стала женщина-профайлер ФБР. По задумке писателя, она одержима серийными убийцами, прямолинейна, уверена в своем мнении и экспертизе. Кинопоиск заключил сделку с литературным агентством «Банке, Гумен и Смирнова» и получил права на экранизацию детективного цикла о криминальном психологе Зои Бентли.
«Моя героиня крайне необычна. Трупы ее увлекают больше, чем живые люди. Ей тяжело дается общение, поэтому приходится подстраиваться под каждого человека, немного отражая его, как и делают психопаты. Профайлером она стала по разным причинам, в том числе — чтобы сублимировать часть своей личности. Меня в сценарии как раз и зацепила эта параллель между маньяком и главной героиней, эта их некая схожесть мышления и попытка залезть в голову оппоненту», — рассказывает Анастасия Евграфова.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
Адаптация международного книжного хита состоит из пяти серий, а место действия триллера перенесли из американских мегаполисов в Санкт-Петербург и Москву. Ловить психопата профайлер и спецсотрудник СК будут под саундтрек АИГЕЛ «Капля за каплей», премьера которого состоялась вместе с выпуском трейлера. Главные герои «Внутри убийцы» — профайлер Зоя Волгина и специальный сотрудник Следственного комитета Тимофей Волох. Они пытаются вычислить петербургского душителя, который не просто убивает молодых женщин, а делает из каждого места преступления ритуальный арт-объект. Маньяк бальзамирует тела и оставляет их в общественных местах города, превращая в статуи.
«Мой герой — следователь Тимофей, которого перевели в отдел поведенческого анализа на новую должность, но к назначению Тимофей относится неоднозначно: получается, что это повышение, но сам перевод произошел вынужденно после одного инцидента на работе. Он занят ловлей маньяка, при этом Тимофей настроен крайне радикально и вообще считает, что серийные убийцы не имеют права на жизнь. Поэтому поначалу ему тяжело находить общий язык с напарницей Зоей. Тимофей — оперативник, и к способностям женщины-профайлера относится довольно скептически. Они — люди с совершенно разным подходом к работе», — подчеркивает Тихон Жизневский.
обсуждение >>