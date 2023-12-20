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Виктор Добронравов перевоплотится в «Инспектора Гаврилова» 2 января

20 декабря
2023 год

Новости кино >>
20 декабря 2023

Премьера авантюрной комедии «Инспектор Гаврилов» с Виктором Добронравовым, Денисом Власенко и Екатериной Стуловой состоится на START 2 января. В день премьеры выложат сразу 3 серии, а далее комедия про «исправление человека» будет выходить по понедельникам и пятницам, уточняет онлайн-кинотеатр, который занимается производством проекта совместно с телеканалом СТС.

Виктор Добронравов перевоплотится в «Инспектора Гаврилова» 2 января
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра START

В надежде начать новую жизнь рецидивист Саша Медный (Виктор Добронравов) решается на последнее ограбление, но все идет не по плану. Скрываясь от преследования на поезде до Владивостока, он присваивает себе имя и форму соседа по купе — майора Гаврилова. Так недавний мошенник становится блюстителем порядка — начальником полиции провинциального Усть-Шахтинска. Насаждая в городе свои порядки, Медный переворачивает обычный уклад российской глубинки.

«В этом сериале для меня совпало все: история, сценарий, режиссер, партнеры, роль. Все галочки закрыты. Я счастливый человек. Надеюсь, у нас получилось сделать интересный жанр — стильный комедийный боевик. У нас классная команда, и от съемок мы получили большое удовольствие. Хочется верить, что все это почувствуют и зрители», — рассказывает Виктор Добронравов.

Чтобы перевоплотиться в «человека с накипью криминальности» (так главного героя описывает креативный редактор Константин Гарбузов), Виктор Добронравов обзавелся новой прической, шрамами и татуировками. «В Викторе почувствовалась та самая харизма, которая была нам нужна. У персонажа сложный характер — сквозь накипь криминальности должен прослеживаться человек. В Викторе мы это увидели», — объясняет продюсер.

В сериале также играют Наталья Земцова, Никита Дювбанов, Алексей Демидов и другие. Режиссером выступает Кирилл Васильев.
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Виктор Добронравов перевоплотится в «Инспектора Гаврилова» 2 января фотографии
Виктор Добронравов перевоплотится в «Инспектора Гаврилова» 2 января фотографии
Виктор Добронравов перевоплотится в «Инспектора Гаврилова» 2 января фотографии
Виктор Добронравов перевоплотится в «Инспектора Гаврилова» 2 января фотографии
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