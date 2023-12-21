Тысяча Риков и ни одного Морти: фрагмент из аниме во вселенной культового мультсериала

На YouTube канале Adult Swim
появился минутный фрагмент из предстоящего аниме
по культовой франшизе «Рик и Морти
». Актерский состав, как и дата, релиза пока не раскрывается, но известно, что аниме покажут в 2024 году.
«Рик и Морти: Аниме»
будет состоять из десяти самостоятельных историй, где в том числе переосмыслят наиболее запоминающиеся события оригинального мультфильма. В ролике Рик и внучка Саммер пытаются выстроить кратчайший маршрут через бездны космоса, но безумный ученый, оказавшийся в точке искажения пространства и времени, попадает в пробку из летающих тарелок, где в каждой видит себя из параллельных вселенных.
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Я не смотрел «Рика и Морти». С чего начать?
Продюсерами спин-оффа выступают Джейсон ДеМарко
из Cartoon Network
(«Фури-кури: Гранж
» и «Шугейз
») и Джозеф Чу
из Sola Entertainment
, а анимацией занимается Telecom Animation Film
(«Не издевайся, Нагаторо
», «Люпен: Начало
»).
Напомним, что в июле всем страждущим показали первые кадры
из «Рика и Морти», а режиссера проекта Такаси Сано
(«Башня Бога
», «Кровь+
») поделился видением проекта: «В этих десяти эпизодах я попытался взять всё мои любимые элементы «Рика и Морти», вычленить самую суть, а потом добавить уникальную японскую нотку
».
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