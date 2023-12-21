Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Тысяча Риков и ни одного Морти: фрагмент из аниме во вселенной культового мультсериала

21 декабря
2023 год

Новости кино >>
21 декабря 2023
На YouTube канале Adult Swim появился минутный фрагмент из предстоящего аниме по культовой франшизе «Рик и Морти». Актерский состав, как и дата, релиза пока не раскрывается, но известно, что аниме покажут в 2024 году.


«Рик и Морти: Аниме» будет состоять из десяти самостоятельных историй, где в том числе переосмыслят наиболее запоминающиеся события оригинального мультфильма. В ролике Рик и внучка Саммер пытаются выстроить кратчайший маршрут через бездны космоса, но безумный ученый, оказавшийся в точке искажения пространства и времени, попадает в пробку из летающих тарелок, где в каждой видит себя из параллельных вселенных.

Читать Я не смотрел «Рика и Морти». С чего начать?
Продюсерами спин-оффа выступают Джейсон ДеМарко из Cartoon NetworkФури-кури: Гранж» и «Шугейз») и Джозеф Чу из Sola Entertainment, а анимацией занимается Telecom Animation FilmНе издевайся, Нагаторо», «Люпен: Начало»).

Тысяча Риков и ни одного Морти: фрагмент из аниме во вселенной культового мультсериала

Напомним, что в июле всем страждущим показали первые кадры из «Рика и Морти», а режиссера проекта Такаси СаноБашня Бога», «Кровь+») поделился видением проекта: «В этих десяти эпизодах я попытался взять всё мои любимые элементы «Рика и Морти», вычленить самую суть, а потом добавить уникальную японскую нотку».

Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
«Фури-кури: Шугейз»: как закончилась легендарная франшиза FLCL?
Новые песни о главном: «Фури-кури: Гранж» — бунтарская новинка adult swim
Искренне ваш: Люпен III — легендарный вор-джентльмен с целой коллекцией пиджаков
Поиск по меткам
Sola EntertainmentTelecom Animation FilmАнимацияаниме
фильмы
Башня БогаКровь+Люпен: НачалоНе издевайся надо мной, НагатороРик и МортиРик и Морти: АнимеФури-кури: ГранжФури-кури: Шугейз

фотографии >>
Тысяча Риков и ни одного Морти: фрагмент из аниме во вселенной культового мультсериала фотографии
Тысяча Риков и ни одного Морти: фрагмент из аниме во вселенной культового мультсериала фотографии
Тысяча Риков и ни одного Морти: фрагмент из аниме во вселенной культового мультсериала фотографии
Тысяча Риков и ни одного Морти: фрагмент из аниме во вселенной культового мультсериала фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Скорбим

Сергей Рыжов
20 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Рыжов.
Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.
Валерий Лагунов
18 декабря ушёл из жизни артист балета Валерий Лагунов.
Александра Жигалова
18 декабря ушла из жизни актриса Александра Жигалова.
Отар Иоселиани
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Отар Иоселиани.

День рождения >>

Ольга Аросева
Сурен Вартанов
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Игорь Хрипунов
Йосеф Бек
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Джейн Фонда
Стивен Ян
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram