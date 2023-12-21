Завершились съемки новой экранизации «Эммануэль»

Во Франции завершились съемки эротической драмы Одри Диван «Эммануэль», основанной на знаменитом одноименном романе Эммануэль Арсан. Об этом сообщает пресс-служба кинопрокатной компании «Наше кино», которая выпустит картину в российский прокат в 2024 году.
фото: пресс-служба кинопрокатной компании «Наше кино»
«Эммануэль» стала третьей работой Одри Диван в качестве режиссера и первой картиной, снятой на английском языке. Ее предыдущая лента «Событие» по книге Энни Эрно получила главный приз на Венецианском кинофестивале в 2021-м.
Это уже вторая экранизация скандального романа о сексуальных приключениях девушки по имени Эммануэль. Первую снял в 1974-м Жюст Жакен. Картина прославила Сильвию Кристель и послужила отправной точкой для популярной эротической серии, включающей в себя пять сиквелов и с десяток спин-оффов.
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