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Финал «Предпоследней инстанции» покажут в Новый год

21 декабря
2023 год

Новости кино >>
21 декабря 2023

В Okko 1 января состоится премьера 10-серийного финала оригинальной фэнтези-комедии «Предпоследняя инстанция». Согласно пресс-службе онлайн-кинотеатра, главные роли в третьем сезоне исполнили Павел Прилучный, Ирина Розанова, Федор Добронравов, Максим Лагашкин, Равшана Куркова, Сергей Новосад и Кузьма Сапрыкин.

Финал «Предпоследней инстанции» покажут в Новый год
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Обожаю "Предпоследнюю инстанцию" за непредсказуемость. В новом сезоне моя героиня стала начальницей УПРД, бабушкой, и, наконец-то, тещей! Казалось бы, жизнь удалась, так нет ведь, в этой конторе без проблем не бывает. Теперь вот и вселенского масштаба… Короче, с нами, как всегда, не соскучитесь», — говорит Ирина Розанова.

С момента событий второго сезона прошел ровно год. Максим (Прилучный) передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне (Розанова), чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой (Дарья Мельникова) родился сын и они, наконец-то, играют свадьбу! Но торжество нарушают незваные гости – Люцифер (Куркова) с архангелом Гавриилом (Новосад) – и заявляют: «У вас проблема!». Среди обычных людей есть «счастливчики», получившие каким-то образом сто лет назад продление жизни. Ситуация осложняется тем, что один из них – Ангел Гнева, и его пребывание на Земле грозит глобальной катастрофой. И теперь Максиму с помощью новых сотрудников УПРД предстоит найти «счастливчиков» и отправить по назначению в Ад или в Рай.

Финал «Предпоследней инстанции» покажут в Новый год
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Друзья, апокалипсис отменятся! Мой герой, Максим Маврин, постарался и спас мир. Поэтому радостно встречаем Новый год и смотрим новый сезон "Предпоследней инстанции" в Okko. По-моему, у нас получился отличный сериал, не только смешной и ироничный, но и с глубоким смыслом», — считает Павел Прилучный.

В финальном сезоне к своим ролям также вернутся Ирина Чериченко, Василий Кортуков, Андрей Пынзару, Екатерина Васильева, Мария Преснякова и Сергей Епишев.

Читать рецензию «Предпоследняя инстанция»: Ирина Розанова и Павел Прилучный между раем и адом

По словам Равшаны Курковой, «иронично говорить о серьезном, делать зрительские фильмы и сериалы, собирать вокруг себя самую замечательную команду настоящих фанатов своего дела — это талант и умение, которыми обладает наш режиссер Оля Акатьева. Надеюсь, финальный сезон сериала порадует зрителей. Мы вложили в него много души — может же быть такая цитата от человека, который сыграл Люцифера?».

К уже полюбившимся зрителями героям присоединятся новые яркие персонажи в исполнении Романа Мадянова, Ольги Хохловой, Анастасии Талызиной, Виктора Васильева, Екатерины Васильевой, Степана Девонина, Екатерины Волковой, Нелли Хаперской, Никиты Волкова, Максима Щеголева, Владислава Миллера, Юлии Сулес, Ксении Корневой и Максима Киселева. Создателями сериала вновь выступили режиссер Ольга Акатьева, сценарист и креативный продюсер Иван Новиков, оператор Антон Зенкович и композитор Сергей Луран.



«Поскольку это третий и финальный сезон, мы старались все сделать по максимуму. Будем удивлять закрученным сюжетом и неожиданными сценарными поворотами. Зрителей ждет встреча с уже полюбившимися и новыми яркими героями в исполнении замечательных актеров», — прокомментировала режиссер Ольга Акатьева.
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