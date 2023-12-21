Финал «Предпоследней инстанции» покажут в Новый год

«Обожаю "Предпоследнюю инстанцию" за непредсказуемость. В новом сезоне моя героиня стала начальницей УПРД, бабушкой, и, наконец-то, тещей! Казалось бы, жизнь удалась, так нет ведь, в этой конторе без проблем не бывает. Теперь вот и вселенского масштаба… Короче, с нами, как всегда, не соскучитесь», — говорит Ирина Розанова.
С момента событий второго сезона прошел ровно год. Максим (Прилучный) передал руководство Управлением по распределению душ (УПРД) Валентине Петровне (Розанова), чтобы сосредоточиться на семье: у них с Людой (Дарья Мельникова) родился сын и они, наконец-то, играют свадьбу! Но торжество нарушают незваные гости – Люцифер (Куркова) с архангелом Гавриилом (Новосад) – и заявляют: «У вас проблема!». Среди обычных людей есть «счастливчики», получившие каким-то образом сто лет назад продление жизни. Ситуация осложняется тем, что один из них – Ангел Гнева, и его пребывание на Земле грозит глобальной катастрофой. И теперь Максиму с помощью новых сотрудников УПРД предстоит найти «счастливчиков» и отправить по назначению в Ад или в Рай.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Друзья, апокалипсис отменятся! Мой герой, Максим Маврин, постарался и спас мир. Поэтому радостно встречаем Новый год и смотрим новый сезон "Предпоследней инстанции" в Okko. По-моему, у нас получился отличный сериал, не только смешной и ироничный, но и с глубоким смыслом», — считает Павел Прилучный.
По словам Равшаны Курковой, «иронично говорить о серьезном, делать зрительские фильмы и сериалы, собирать вокруг себя самую замечательную команду настоящих фанатов своего дела — это талант и умение, которыми обладает наш режиссер Оля Акатьева. Надеюсь, финальный сезон сериала порадует зрителей. Мы вложили в него много души — может же быть такая цитата от человека, который сыграл Люцифера?».
«Поскольку это третий и финальный сезон, мы старались все сделать по максимуму. Будем удивлять закрученным сюжетом и неожиданными сценарными поворотами. Зрителей ждет встреча с уже полюбившимися и новыми яркими героями в исполнении замечательных актеров», — прокомментировала режиссер Ольга Акатьева.
обсуждение >>