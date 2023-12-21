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Новогодняя зрительская премьера «Химеры» Аличе Рорвахер пройдет в сопровождении искусствоведа

21 декабря
2023 год

Новости кино >>
21 декабря 2023
Проект КАРО.Арт предлагает провести новогодние праздники в компании авторского кино на большом экране. В афише – невероятно красивая, сказочно-мистическая сновидческая драма «Химера» от итальянки Аличе Рорвахер, любимицы Канн, подарившей миру фильмы «Чудеса» и «Счастливый Лазарь».

Новогодняя зрительская премьера «Химеры» Аличе Рорвахер пройдет в сопровождении искусствоведа

Зрительская премьера пройдет 29 декабря, в 19:30, в большом зале киноцентра «Октябрь», за несколько дней до старта проката. В представлении фильма и обсуждении после просмотра примут участие современная художница Оксана Афанасьева и куратор, искусствовед и лектор Мария Мороз. Они попытаются раскрыть секреты Аличе Рорвахер и посмотреть на фильм через призму истории искусства и современных арт-практик, найдут отсылки к традиционной итальянской живописи, скульптуре и архитектуре, попробуют понять и осмыслить мифологическую основу фильма-сновидения.

Перед показом в фойе киноцентра «Октябрь» свою новую работу – гигантский арт-объект «Сердце», созданный по мотивам фильма «Химера» крючком из красных ниток, – представит современная художница Катика, резидентка Мастерских Винзавода.

Новогодняя зрительская премьера «Химеры» Аличе Рорвахер пройдет в сопровождении искусствоведа

«Невозможно не влюбиться в фильм, если вы любите историю и культуру Италии. В фильме показаны две временные линии, тесно сплетенные в единое полотно повествования: одна основная, которая рассказывает о жизни главных героев, расхитителей древних гробниц, и переносит зрителя в Тоскану 1980-х годов. А вторая про искусство этрусков, такое странное и загадочное, как неустроенная жизнь бандитов. Этот фильм погружает в вымышленное пространство, в котором есть место не только для призраков прошлого, но также для прекрасного итальянского юмора, благодаря которому самая печальная трагедия воспринимается как комедия дель арте», — говорит Мария Мороз.

В центре сюжета фильма – британский археолог Артур (Джош О'Коннор). Он возвращается в небольшой итальянский городок, где раньше жил с возлюбленной. В надежде вновь обрести утраченную любовь, он ищет некий старинный артефакт, разоряя гробницы, и иногда видится с матерью любимой, эксцентричной дамой, живущей в старинном особняке, Синьорой Флорой (Изабелла Росселлини). В «Химере» прошлое смешивается с настоящим, карнавальное настроение с балаганными сценами и народными гуляниями в лучших традициях фильмов Федерико Феллини. Рорвахер смело экспериментирует с камерой, то сужая, то расширяя кадр, снимая то на 16-миллиметровую пленку, то на пленку 35 миллиметров, передавая атмосферу итальянских 80-х.



Премьера фильма состоялась на Каннском кинофестивале в 2023 году и получила премию Французской ассоциации киноискусств (AFCAE). Этой осенью фильм открыл Фестиваль КАРО.Арт в киноцентре «Октябрь». Награды фильма: Номинация «Золотая пальмовая ветвь», Каннский кинофестиваль; Победитель, Премия французской ассоциации киноискусств (AFCAE).

29 декабря, 19:30, Москва, киноцентр «Октябрь», Новый Арбат, 24
Билеты на показ доступны по ссылке
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Новогодняя зрительская премьера «Химеры» Аличе Рорвахер пройдет в сопровождении искусствоведа фотографии
Новогодняя зрительская премьера «Химеры» Аличе Рорвахер пройдет в сопровождении искусствоведа фотографии
Новогодняя зрительская премьера «Химеры» Аличе Рорвахер пройдет в сопровождении искусствоведа фотографии
Новогодняя зрительская премьера «Химеры» Аличе Рорвахер пройдет в сопровождении искусствоведа фотографии
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