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Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова стали «золотой молодежью»

21 декабря
2023 год

Новости кино >>
21 декабря 2023
В онлайн-кинотеатре PREMIER 18 января состоится эксклюзивная премьера всех серий психологического триллера Сергея Арланова «Клипот» про «золотую молодежь», в котором снялись Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова. Сериал создан студией «Грин Скрин Продакшн» при поддержке Института развития интернета, уточняет пресс-служба «ИРИ».

Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова стали «золотой молодежью»
фото: пресс-служба Института развития интернета

«Какими вырастут дети, у которых есть все, о чем только можно мечтать, кроме любви? И какой мир они захотят построить, если у них будет такая возможность? Наша история – об этом. Героям предстоит разобраться в себе и понять, что действительно важно, а что нет, и что отказ от "вечных ценностей", над которыми они смеются, ведет к безумию и трагичным последствиям», – отметил один из сценаристов сериала Дмитрий Петровский.

По сюжету четверо молодых ребят — современная художница, выпускник западного ВУЗа, активистка и дочь губернатора — не собираются жить по законам общества. Ради того, чтобы создать прекрасный мир будущего, они находят компромат на известных личностей и устраивают провокации. Постепенно игры становятся все жестче, источники драйва — все экстремальнее. Случайно появляется оружие. Случайно проливается первая кровь.



По словам сценаристки Ольги Шведовой, «этот сюжет разворачивается в современных реалиях, но любой начитанный зритель увидит параллели с классикой – вопросы на эти же вопросы искал Федор Михайлович Достоевский в "Бесах". Даже сейчас, в реальности, которая каждый год меняется до неузнаваемости, этот сюжет актуален. Молодые пассионарии всегда хотят разрушить мир и построить новый. Но не всегда задумываются о том, на чем и на ком будет стоять его фундамент».
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Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова стали «золотой молодежью» фотографии
Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова стали «золотой молодежью» фотографии
Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова стали «золотой молодежью» фотографии
Евгений Романцов, Иван Мулин, Олег Гаас и Карина Александрова стали «золотой молодежью» фотографии
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