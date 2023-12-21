Комедия «Как друзья Захара женили» с Сергеем Бондарчуком и Юлией Франц выйдет в первый день 2024 года

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Спутник телезрителя «Цунами 3D»: «Челюсти» в супермаркете В ночь с 19 на 20 декабря, 00:00, ТВ-3

Новости кино «Вызов» обошел «Чебурашку», но «Слово пацана» не победить: самые популярные фильмы и сериалы среди пользователей сайта Кино-Театр.Ру Платформенные сериалы против долгожителей телеэфира и сказки против драм

Новости кино Ушел из жизни актер, танцор и шоумен Дмитрий Красилов Артисту, известному по прозвищу «Пухляш», было 29 лет

Спутник телезрителя «Лимб»: Девочка с татуировкой Сартра 20 декабря, 21:00, viju TV1000 action

Новости кино «Я снял палец с курка — все было кончено»: не стало актера Джеймса Маккаффри Звезде игровой трилогии Max Payne было 65 лет