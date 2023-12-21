Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Пятёрочка
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Комедия «Как друзья Захара женили» с Сергеем Бондарчуком и Юлией Франц выйдет в первый день 2024 года

21 декабря
2023 год

Новости кино >>
21 декабря 2023

В первый день 2024 года в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Okko выйдет сериал «Как друзья Захара женили» от Good Story Media. Создатели расскажут историю краснодарского парня по имени Захар, жизнь которого в одночасье перевернулась, когда накануне свадьбы и медового месяца в «ультра-олл-инклюзив» Египте невеста решила, что они слишком разные. Об этом сообщает пресс-служба Okko.

Комедия «Как друзья Захара женили» с Сергеем Бондарчуком и Юлией Франц выйдет в первый день 2024 года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

«Летняя комедия в зимние каникулы от Good Story Media на Кинопоиске и в Okko! Если вы еще одиноки, если вы давно женаты, тем более, если вы только собираетесь жениться, сериал для вас! Это комедия о любви, дружбе и взаимопонимании. Главный герой Захар любит свою невесту и всячески пытается ей угодить, но внезапно слышит в ответ, что всё делает неправильно. Ей приходится под него подстраиваться, а он ради нее не может даже прочитать книгу, чтобы потом обсудить за ужином. Захар честен и искренен – таким же получился наш сериал, который рассуждает о том, что волнует современных мужчин и женщин», — говорит генеральный продюсер сериала Антон Щукин.

Главные роли сыграли Сергей Бондарчук, Юлия Франц, Владимир Канухин, Борис Дергачев, Даниил Вахрушев, Никита Павленко, Александра Ребенок, Анна Котова, Антон Филипенко, Софья Зайка и Анастасия Евграфова. Съемки проходили в Краснодаре и Москве. Режиссерами сериала стали Павел Кривчик и Борис Дергачев.

Комедия «Как друзья Захара женили» с Сергеем Бондарчуком и Юлией Франц выйдет в первый день 2024 года
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

По словам Дергачева, «в сериале очень много колоритных персонажей, классная локация — Кубань, Краснодар, виноградники — и очень мощный кастинг. Именно актёрский состав зацепил меня в первую очередь, когда меня пригласили в этот проект. На съемках было много сцен, которые прямо объединяли нас как команду, как компанию друзей. Мы быстро переняли местный краснодарский колорит: их говор и тепло… Город просто шикарный! На выходные главные улицы перекрываются от машин, и это все превращается в какой-то День города, но на самом деле это просто обычный выходной день. Мы поймали своего рода волну единения, и нас очень радушно принимали: за некоторыми сценами, которые снимались на улице, порой наблюдало до 100 человек, специально собравшихся, чтобы посмотреть на то, как мы работаем».

История под краснодарским солнцем начинается со свадьбы Алены (Франц) и Захара (Бондарчук), которая не состоялась. Оплаченный медовый месяц не случится, мальчишник превращается в сеанс терапии со стриптизершей вместо психолога, а пришедшие на него друзья – Юрок (Вахрушев), Макс (Павленко), Игорёк (Дергачев) – берутся за решение вопроса, как им все-таки женить Захара. Первым делом они начинают слежку за Аленой, чтобы узнать, не изменяла ли она жениху. Так они встречают молодого и манерного альфонса Жеку (Канухин). Его умение втираться в доверие к женщинам друзья решают использовать, но в процессе узнают многое и о себе.



«Это моя первая комедийная роль, и мне повезло, что она пришлась на проект, в котором вместе со мной были такие опытные коллеги по цеху: Борис Дергачев, Никита Павленко и Даниил Вахрушев. Не могу отдельно не отметить Вову Канухина, он был моим основным напарником по кадру в этом сериале! Надеюсь, мой герой на экране получился таким же добрым, как и я — при всем своем грозном виде. Мы вместе с командой Good Story Media стремились создать персонажа, который всегда выручит и придет на помощь», — рассказал Сергей Бондарчук.
версия для печати

Самое интересное

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Финал «Предпоследней инстанции» покажут в Новый год
Новая встреча с «Манюней» состоится 25 декабря
Поиск по меткам
КинопоискОККО
персоны
Сергей Бондарчук (младший)Даниил ВахрушевБорис ДергачевАнастасия ЕвграфоваСофья ЗайкаВладимир КанухинАнна Котова (II)Павел КривчикНикита ПавленкоАлександра РебенокАнтон ФилипенкоЮлия ФранцАнтон Щукин

фотографии >>
Комедия «Как друзья Захара женили» с Сергеем Бондарчуком и Юлией Франц выйдет в первый день 2024 года фотографии
Комедия «Как друзья Захара женили» с Сергеем Бондарчуком и Юлией Франц выйдет в первый день 2024 года фотографии
Комедия «Как друзья Захара женили» с Сергеем Бондарчуком и Юлией Франц выйдет в первый день 2024 года фотографии
Комедия «Как друзья Захара женили» с Сергеем Бондарчуком и Юлией Франц выйдет в первый день 2024 года фотографии
Перейти в фотоальбом >>

анонс

Пятёрочка

Скорбим

Сергей Рыжов
20 декабря ушёл из жизни актёр Сергей Рыжов.
Дмитрий Красилов
18 декабря ушёл из жизни актёр Дмитрий Красилов.
Валерий Лагунов
18 декабря ушёл из жизни артист балета Валерий Лагунов.
Александра Жигалова
18 декабря ушла из жизни актриса Александра Жигалова.
Отар Иоселиани
17 декабря ушёл из жизни режиссёр Отар Иоселиани.

День рождения >>

Ольга Аросева
Сурен Вартанов
Кирилл Дыцевич
Эйнари Коппель
Али Мухаммад
Владимир Новиков
Светлана Тормахова
Зоя Фёдорова
Игорь Хрипунов
Йосеф Бек
Жюли Дельпи
Сэмюэл Эл Джексон
Джексон Рэтбоун
Кифер Сазерленд
Джейн Фонда
Стивен Ян
все родившиеся 21 декабря >>

Афиша кино >>

Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
Рождество в подарок
комедия
Италия, 2022
Манюня: Новогодние приключения
комедия, приключения, семейное кино
Россия, 2023
Новогодний шеф
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Крецул
биография, драма, спортивный фильм
Литва, Молдова, Россия, Турция, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?