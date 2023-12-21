Комедия «Как друзья Захара женили» с Сергеем Бондарчуком и Юлией Франц выйдет в первый день 2024 года

В первый день 2024 года в онлайн-кинотеатрах Кинопоиск и Okko выйдет сериал «Как друзья Захара женили» от Good Story Media. Создатели расскажут историю краснодарского парня по имени Захар, жизнь которого в одночасье перевернулась, когда накануне свадьбы и медового месяца в «ультра-олл-инклюзив» Египте невеста решила, что они слишком разные. Об этом сообщает пресс-служба Okko.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
«Летняя комедия в зимние каникулы от Good Story Media на Кинопоиске и в Okko! Если вы еще одиноки, если вы давно женаты, тем более, если вы только собираетесь жениться, сериал для вас! Это комедия о любви, дружбе и взаимопонимании. Главный герой Захар любит свою невесту и всячески пытается ей угодить, но внезапно слышит в ответ, что всё делает неправильно. Ей приходится под него подстраиваться, а он ради нее не может даже прочитать книгу, чтобы потом обсудить за ужином. Захар честен и искренен – таким же получился наш сериал, который рассуждает о том, что волнует современных мужчин и женщин», — говорит генеральный продюсер сериала Антон Щукин.
По словам Дергачева, «в сериале очень много колоритных персонажей, классная локация — Кубань, Краснодар, виноградники — и очень мощный кастинг. Именно актёрский состав зацепил меня в первую очередь, когда меня пригласили в этот проект. На съемках было много сцен, которые прямо объединяли нас как команду, как компанию друзей. Мы быстро переняли местный краснодарский колорит: их говор и тепло… Город просто шикарный! На выходные главные улицы перекрываются от машин, и это все превращается в какой-то День города, но на самом деле это просто обычный выходной день. Мы поймали своего рода волну единения, и нас очень радушно принимали: за некоторыми сценами, которые снимались на улице, порой наблюдало до 100 человек, специально собравшихся, чтобы посмотреть на то, как мы работаем».
История под краснодарским солнцем начинается со свадьбы Алены (Франц) и Захара (Бондарчук), которая не состоялась. Оплаченный медовый месяц не случится, мальчишник превращается в сеанс терапии со стриптизершей вместо психолога, а пришедшие на него друзья – Юрок (Вахрушев), Макс (Павленко), Игорёк (Дергачев) – берутся за решение вопроса, как им все-таки женить Захара. Первым делом они начинают слежку за Аленой, чтобы узнать, не изменяла ли она жениху. Так они встречают молодого и манерного альфонса Жеку (Канухин). Его умение втираться в доверие к женщинам друзья решают использовать, но в процессе узнают многое и о себе.
«Это моя первая комедийная роль, и мне повезло, что она пришлась на проект, в котором вместе со мной были такие опытные коллеги по цеху: Борис Дергачев, Никита Павленко и Даниил Вахрушев. Не могу отдельно не отметить Вову Канухина, он был моим основным напарником по кадру в этом сериале! Надеюсь, мой герой на экране получился таким же добрым, как и я — при всем своем грозном виде. Мы вместе с командой Good Story Media стремились создать персонажа, который всегда выручит и придет на помощь», — рассказал Сергей Бондарчук.
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