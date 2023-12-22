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«Чебурашка», «Волшебный участок», «Манюня» стали самыми популярными проектами в Okko в 2023 году

22 декабря
2023 год

Новости кино >>
22 декабря 2023

Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2023 года: поделился статистикой и рассказал о самых популярных фильмах и сериалах платформы. Фильмом, который привлек больше всего новых пользователей, а также самой популярной полнометражной картиной, стал «Чебурашка», уточняет пресс-служба сервиса.

«Чебурашка», «Волшебный участок», «Манюня» стали самыми популярными проектами в Okko в 2023 году
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko

В десятку фильмов с наибольшим числом зрителей также вошли «Непослушник 2», «Непослушная», «Вызов», «Кентавр», «Баба Яга спасает мир», «Жанна Дюбарри», «Джон Уик 4», «Гипнотик», «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать». Самыми популярными сериалами по количеству уникальных зрителей в Okko за 2023 год стали «Волшебный участок», «Открытый брак», «Секс. До и после», «Сансара», «Манюня», «Предпоследняя инстанция», «Чикатило», «Ира», «Черное облако», «Плейлист волонтера».

Самым популярным детским контентом в Okko стал оригинальный сериал сервиса «Манюня», анимация «Три Кота» и «Маша и Медведь». Также в список вошли проекты «Простоквашино», «Барбоскины», «Щенячий патруль», «Губка Боб квадратные штаны», «Лунтик и его друзья», «Ми-ми-мишки» и «Буба». Наиболее популярным документальным фильмом года стал оригинальный проект Okko «Михаил Горшенев. Легенда о Короле и Шуте». В топ также вошли «Вызов. О фильме, покорившем космос», «Чебурашка. История новогоднего чуда» и оригинальный документальный фильм Okko «История российских компьютерных игр».

В 2023 году Okko увеличил количество смотрящих подписчиков на 57%, а общее время смотрения выросло в два раза. Наибольший прирост времени смотрения обеспечили оригинальные сериалы – пользователи в 2023 году смотрели оригинальные проекты Okko в 1,5 раза больше, чем год назад. Высокий уровень прироста объемов смотрения показал альтернативный контент – индийские сериалы в 2023 году смотрели в 2,8 раза больше, чем в 2022. Азиатский и турецкий контент пользователи Okko смотрели в 2,3 и 2,2 раза больше соответственно. Медиатека Okko увеличилась до 95 000 единиц контента и вернулась к уровню начала 2022 года.
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