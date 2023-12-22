«Чебурашка», «Волшебный участок», «Манюня» стали самыми популярными проектами в Okko в 2023 году

Онлайн-кинотеатр Okko подвел итоги 2023 года: поделился статистикой и рассказал о самых популярных фильмах и сериалах платформы. Фильмом, который привлек больше всего новых пользователей, а также самой популярной полнометражной картиной, стал «Чебурашка», уточняет пресс-служба сервиса.
В 2023 году Okko увеличил количество смотрящих подписчиков на 57%, а общее время смотрения выросло в два раза. Наибольший прирост времени смотрения обеспечили оригинальные сериалы – пользователи в 2023 году смотрели оригинальные проекты Okko в 1,5 раза больше, чем год назад. Высокий уровень прироста объемов смотрения показал альтернативный контент – индийские сериалы в 2023 году смотрели в 2,8 раза больше, чем в 2022. Азиатский и турецкий контент пользователи Okko смотрели в 2,3 и 2,2 раза больше соответственно. Медиатека Okko увеличилась до 95 000 единиц контента и вернулась к уровню начала 2022 года.
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