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«Кто-нибудь видел мою дочь?»: вышел трейлер новой картины Рюсукэ Хамагути «Зло не существует»

22 декабря
2023 год

Новости кино >>
22 декабря 2023
Состоялась премьера трейлера новой картины оскароносного режиссера «Сядь за руль моей машины» Рюсукэ Хамагути — «Зло не существует». Картину выпустит в российский прокат 16 мая 2024 года компания «Экспонента фильм».



По сюжету маленькая Ханна живет вместе со своим отцом Такуми недалеко от Токио. Однажды местные жители узнают о плане строительства рядом с ними большого туристического комплекса, появление которого грозит уникальной природе региона. Чтобы наладить диалог с жителями и убедить их согласиться на строительство, представители строительной компании решают провести с ним целый день. Пока Такуми занят с городскими гостями, Ханна бесследно исчезает.

«Кто-нибудь видел мою дочь?»: вышел трейлер новой картины Рюсукэ Хамагути «Зло не существует»
фото: компания «Экспонента фильм»

Главные роли в картине исполняют Хитоси Омика, Рэи Нисикава и Рюдзи Косака. Сценарий к фильму Рюсукэ Хамагути написал в соавторстве со своей коллегой по фильму «Сядь за руль моей машины», композиторкой Эико Исибаси, которая также создала музыку для нового фильма. Премьера «Зло не существует» состоялась на Венецианском кинофеcтивале, где картина получила «Особый приз жюри», а также премию международной ассоциации кинокритиков (ФИПРЕССИ). В копилке фильма также победа на London Film Festival.
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