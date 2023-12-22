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Джеймс Ван работает над экранизацией «Зова Ктулху» Говарда Лавкрафта

22 декабря
2023 год

Новости кино >>
22 декабря 2023
Режиссер «Пилы», «Заклятия» и «Астрала» Джеймс Ван работает над экранизацией «Зова Ктулху» Говарда Лавкрафта. Об этом сообщает Deadline.

Джеймс Ван работает над экранизацией «Зова Ктулху» Говарда Лавкрафта
фото: AFF-USA/Shutterstock

По сюжету антрополог начинает расследовать таинственные обстоятельства гибели своего двоюродного дела, связанные с культом божества Ктулху. Ван тайно работал над экранизацией в течение пяти лет, по его словам, для него это проект мечты. Он занимается фильмом в качестве продюсера, и кто займет кресло режиссера, пока не уточняется. В дальнейшем планируется превратить картину в компьютерную игру.

Сообщается, что сейчас Ван работает еще над двумя лентами, которые также могут перерасти в видеоигры. Научно-фантастический триллер «ГМО» (GMO) расскажет о препарате, устраняющем проблему глобального голода, но чьи побочные эффекты резко ускоряют процесс старения. В фантастическом фильме «Массовое вымирание» (Mass Extinction) люди теряют Землю из-за инопланетного вируса, и с Луны отправляется исследовательско-спасательная группа, чтобы доставить лекарство для спасения человечества. Над проектами работает китайско-американский фонд Stars-Hana.
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