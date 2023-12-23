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Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю

23 декабря
2023 год

Новости кино >>
23 декабря 2023
На второй уикенд американского проката «Мальчик и птица» Хаяо Миядзаки ожидаемо откатился на третье место, но результаты всё равно впечатляющие: аниме мэтра заработало в Штатах ни много ни мало $23 миллиона (в российском прокате тем временем — около 200 миллионов рублей). Четвертая полнометражная «Моя геройская академия» отправится за длинной иеной японского бокс-офиса летом 2024 года. После двух сезонов «Восхождение в тени» готовится к первому полнометражному аниме: пока без даты релиза, так что поклонникам комедийного фэнтези есть что предвкушать. Комедийный супергеройский сёнэн «Стесняшка» продлили на второй сезон: благих вестей, за исключением анонса, от студии 8-bitПлод Грисайи», «Манящие горы») не поступало. «Фермера-аристократа» тоже продлили на второй сезон (и вновь пока без подробностей).

Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю

Studio Bind поделилась постером ко второму куру второго сезона «Реинкарнации безработного». Наоси Аракава, автор «Твоей апрельской лжи», в следующем году выпустит новую мангу: детали появятся 27 декабря, пока же известно, что речь пойдет о 15-летнем юноше в современной Японии. В парке отдыха Super Nintendo World появится новый аттракцион по мотивам «Детектива Конана»: обещают театрализованное представление с морем саспенса (подробности нового дела поступят в середине января). Kyoto AnimationФорма голоса», «Исчезновение Харухи Судзумии») готовят новый проект: внезапно, иллюстрированную книгу «Песня блуждающей звезды» с музыкальным диском от Эвана Колла, с которым студия сотрудничала во время записи саундтрека для полнометражной «Вайолет Эвергарден».

Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю

Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о главных анонсах Jump Festa или анимешном «Рике и Морти»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.

Читать «Мальчик и птица» — Хаяо Миядзаки об утрате и принятии
Во вселенной «Код Гиас» выходит новое полнометражное аниме с подзаголовком «Вернувшийся Розе». Проект студии SunriseКовбой Бибоп», «Инуяся») будет состоять из четырех частей — премьера первой запланирована на май 2024-го. Смотрим ролик (у нас — с русскими субтитрами!) и качаем головой в такт динамичному треку Running In My Head от блистательного музыканта и сэйю MIYAVIID: Вторжение», «Ультрамен: Финал»).


Сведений о сюжете пока мало: предполагается, что фильм продолжит «Восставшего Лелуша», а в роли новых главных героев выступят братья-наемники Розе и Эш. Их озвучат Кохэй Амасаки (Кэн из «Иллюзии рая», Косукэ Мисаки из «Томо — девушка») и Макото Фурукава (Пеппер из «Палдейских ветров», Кэнъитиро из «Предсмертного списка зомби»).

Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю

Режиссером заявлен Ёсимицу ОхасиГалактический ангел», «Клинок ведьм»), за скрипт отвечает Нобору КимураИнцидент Кэмоно», «Бандитос»), дизайн оригинальных персонажей придумал коллектив женщин-мангак CLAMPСакура — собирательница карт»), а адаптируют их для аниме Такахиро КимураПисьмо для Момо», «Кровь+») и Хидэкадзу СимамураМёд и клевер», «Агент паранойи»). Композитор — Кэндзи КаваиМоб Психо 100», «Укрась прощальное утро цветами обещания»).

Читать «Ведьма с Меркурия» — продолжение еще одной легендарной франшизы от студии Sunrise
Антиутопическая история взросления «Мертвые-мертвые демоны» по одноименной манге Инио Асано обзавелась полноценным тизером (ниже — с русскими субтитрами)! Аниме выйдет в формате двух фильмов: первый готовится к релизу 22 марта, а второй покажут 19 апреля. Производство ведется на студии Production +hДети на орбите»).


В обычный августовский день небо над Токио омрачила гигантская летающая тарелка. Радикальные меры, принятые вооруженными силами Японии против вторженция, не привели к результатам. С тех пор прошло три года, мировые правительства всё еще готовятся к войне с незваными гостями, но обычное оружие не оказывает воздействия на летающую крепость. Тем временем старшеклассница Кадодэ почитывает мангу, вздыхает по школьному учителю Наоки Ватарасэ, играет в шутеры с закадычной подружкой Оран и просто живет обычной жизнью в мире, где угроза гибели от инопланетных захватчиков стала обыденностью.

Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю

Милую фантазерку Кадодэ озвучит вокалистка музыкального дуэта YOASOBIЗвездное дитя», «Ведьма с Меркурия») Рира Икута, в роли эксцентричной мизантропки Оран дебютирует певица, телеведущая и модель ano (исполняла ретро-эндинг в «Человеке-бензопиле»), её старшего брата Хироси воплотит Дзюнъити Сувабэ (Сукуна Рёмэн из «Магической битвы», Люгнер из «Провожающей в последний путь Фрирен»), а сэйю учителя Ватарасэ — Тайто Бан (Аманэ Фудзимия из «Ангела по соседству», Куро Кумогакурэ из «Низкоквалифицированного ниндзя»).

Читать «Иллюзия рая» — интригующее аниме о постапокалипсисе
На днях закончился второй кур сериала «Доктор Стоун: Новый мир» от TMS EntertainmentДетектив Конан», «Баки»), а на официальном сайте франшизы уже появился коротенький тизер, анонсирующий приключения Сэнку Исигами в четвертом и финальном сезоне с подзаголовком «Научное будущее». Дата выхода и другая информация, к сожалению, пока не сообщаются.


Гениальный подросток Сэнку Исигами — один из немногих, кому удалось «пробудиться» спустя тысячи лет после загадочного явления, превратившего людей в камень. Вундеркинд решает использовать обширные научные познания, чтобы пробудить остатки человечества и восстановить цивилизацию. Ожидается, что в новых эпизодах Сэнку, используя интеллект и выдающиеся способности, отправится на Луну.

Читать Всё, что вы хотели знать о «Докторе Стоуне»
Популярный исекай «О моём перерождении в слизь» хвастает трейлером долгожданного третьего сезона (смотрите ниже с русскими субтитрами). Новые серии аниме от 8bit поделили на два кура, которые должны бесперебойно поступать в эфир, начиная с апреля 2024-го. Stero Dive FoundationПатриотизм Мориарти», «Синдуальность: Нуар») исполнят вступительный трек Peacekeeper.


В третьем сезоне Римуру Темпест и его сподвижники вступят в противостояние с Десятью великими святыми Западной церкви и их лидером Хинатой Сакагути. К работе над проектом вернутся режиссер Ацуси НакаямаКомета Люцифер», «Абсолютный дуэт»), чардиз Рёма ЭбатаМагические войны», «Эрго Прокси») и композитор Хитоси ФудзимаВизуальная тюрьма», «Игры богов»), а вот сценаристом выступит Тосидзо НэмотоВрата Штейна», «Дюрарара!!»).

Читать «Перерождение дяди» — необычный взгляд на исекай
В январе, после непродолжительных каникул, со вторым куром вернется комедийный сёнэн «Нежить и Неудача». На мероприятии Jump Festa 2024 создатели аниме похвастались новым трейлером (предыдущие можно посмотреть здесь и тут), дали послушать опенинг Love Call от ShiyuiПредсмертный список зомби») и эндинг Kono Ai ni Kanau Mon wa Nai в исполнении рок-квартета OKAMOTO'SНаруто: Ураганные хроники»). За производство отвечает студия David ProductionКлетки за работой», «Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан»).


Фуко Идзумо навлекает смертельную опасность на всех, к кому прикасается, и это приносит ей немыслимые страдания. Бессмертный Энди как раз ищет способ, чтобы поскорее преставиться. Вместе они преследуют одну цель, но для начала невероятная парочка решает раскрыть правду о своих способностях и таинственной организации Союз.

Читать «Фарс убитой нежити» — детективная история о превратностях жизни и смерти
Бонус: официальный плюшевый орущий Тоторо от Studio Ghibli (доступен в трех размерах: от 24 до 38 сантиметров в высоту).

Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю

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Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю фотографии
Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю фотографии
Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю фотографии
Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю фотографии
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