Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю

На второй уикенд американского проката «Мальчик и птица
» Хаяо Миядзаки
ожидаемо откатился на третье место, но результаты всё равно впечатляющие: аниме мэтра заработало в Штатах ни много ни мало $23 миллиона (в российском прокате тем временем — около 200 миллионов рублей). Четвертая полнометражная «Моя геройская академия
» отправится за длинной иеной японского бокс-офиса летом 2024 года. После двух сезонов «Восхождение в тени
» готовится к первому полнометражному аниме: пока без даты релиза, так что поклонникам комедийного фэнтези есть что предвкушать. Комедийный супергеройский сёнэн
«Стесняшка
» продлили на второй сезон: благих вестей, за исключением анонса, от студии 8-bit
(«Плод Грисайи
», «Манящие горы
») не поступало. «Фермера-аристократа
» тоже продлили на второй сезон (и вновь пока без подробностей).
Studio Bind поделилась постером
ко второму куру второго сезона «Реинкарнации безработного
». Наоси Аракава
, автор «Твоей апрельской лжи
», в следующем году выпустит новую мангу: детали появятся 27 декабря, пока же известно, что речь пойдет о 15-летнем юноше в современной Японии. В парке отдыха Super Nintendo World
появится новый аттракцион по мотивам «Детектива Конана
»: обещают театрализованное представление с морем саспенса (подробности нового дела поступят в середине января). Kyoto Animation
(«Форма голоса
», «Исчезновение Харухи Судзумии
») готовят новый проект: внезапно, иллюстрированную книгу
«Песня блуждающей звезды
» с музыкальным диском от Эвана Колла
, с которым студия сотрудничала во время записи саундтрека для полнометражной «Вайолет Эвергарден
».
Аниме-индустрия не устает радовать, придумывая один проект удивительнее другого. О чем-то мы пишем отдельно (например, о главных анонсах Jump Festa или анимешном «Рике и Морти»), а по субботам собираем самые интересные новости, трейлеры, слухи и инсайды, чтобы вы могли следить за миром японской анимации. Больше анонсов и необычного мерча, а также обзоров премьер и классики — в нашем аниме-канале.
Читать
«Мальчик и птица» — Хаяо Миядзаки об утрате и принятии
Во вселенной «Код Гиас
» выходит новое полнометражное аниме с подзаголовком «Вернувшийся Розе
». Проект студии Sunrise
(«Ковбой Бибоп
», «Инуяся
») будет состоять из четырех частей — премьера первой запланирована на май 2024-го. Смотрим ролик (у нас — с русскими субтитрами!) и качаем головой в такт динамичному треку Running In My Head
от блистательного музыканта и сэйю MIYAVI
(«ID: Вторжение
», «Ультрамен: Финал
»).
Сведений о сюжете пока мало: предполагается, что фильм продолжит «Восставшего Лелуша
», а в роли новых главных героев выступят братья-наемники Розе и Эш. Их озвучат Кохэй Амасаки
(Кэн из «Иллюзии рая
», Косукэ Мисаки
из «Томо — девушка
») и Макото Фурукава
(Пеппер
из «Палдейских ветров
», Кэнъитиро
из «Предсмертного списка зомби
»).
Режиссером заявлен Ёсимицу Охаси
(«Галактический ангел
», «Клинок ведьм
»), за скрипт отвечает Нобору Кимура
(«Инцидент Кэмоно
», «Бандитос
»), дизайн оригинальных персонажей придумал коллектив женщин-мангак CLAMP
(«Сакура — собирательница карт
»), а адаптируют их для аниме Такахиро Кимура
(«Письмо для Момо
», «Кровь+
») и Хидэкадзу Симамура
(«Мёд и клевер
», «Агент паранойи
»). Композитор — Кэндзи Каваи
(«Моб Психо 100
», «Укрась прощальное утро цветами обещания
»).
Читать
«Ведьма с Меркурия» — продолжение еще одной легендарной франшизы от студии Sunrise
Антиутопическая история взросления
«Мертвые-мертвые демоны
» по одноименной манге Инио Асано
обзавелась полноценным тизером (ниже — с русскими субтитрами)! Аниме выйдет в формате двух фильмов: первый готовится к релизу 22 марта, а второй покажут 19 апреля. Производство ведется на студии Production +h
(«Дети на орбите
»).
В обычный августовский день небо над Токио омрачила гигантская летающая тарелка. Радикальные меры, принятые вооруженными силами Японии против вторженция, не привели к результатам. С тех пор прошло три года, мировые правительства всё еще готовятся к войне с незваными гостями, но обычное оружие не оказывает воздействия на летающую крепость. Тем временем старшеклассница Кадодэ почитывает мангу, вздыхает по школьному учителю Наоки Ватарасэ, играет в шутеры с закадычной подружкой Оран и просто живет обычной жизнью в мире, где угроза гибели от инопланетных захватчиков стала обыденностью.
Милую фантазерку Кадодэ озвучит вокалистка музыкального дуэта YOASOBI
(«Звездное дитя
», «Ведьма с Меркурия
») Рира Икута
, в роли эксцентричной мизантропки Оран дебютирует певица, телеведущая и модель ano
(исполняла ретро-эндинг в «Человеке-бензопиле
»), её старшего брата Хироси воплотит Дзюнъити Сувабэ
(Сукуна Рёмэн
из «Магической битвы
», Люгнер
из «Провожающей в последний путь Фрирен
»), а сэйю учителя Ватарасэ — Тайто Бан
(Аманэ Фудзимия
из «Ангела по соседству
», Куро Кумогакурэ
из «Низкоквалифицированного ниндзя
»).
Читать
«Иллюзия рая» — интригующее аниме о постапокалипсисе
На днях закончился второй кур
сериала «Доктор Стоун: Новый мир
» от TMS Entertainment
(«Детектив Конан
», «Баки
»), а на официальном сайте франшизы уже появился коротенький тизер, анонсирующий приключения Сэнку Исигами
в четвертом и финальном сезоне с подзаголовком «Научное будущее
». Дата выхода и другая информация, к сожалению, пока не сообщаются.
Гениальный подросток Сэнку Исигами — один из немногих, кому удалось «пробудиться» спустя тысячи лет после загадочного явления, превратившего людей в камень. Вундеркинд решает использовать обширные научные познания, чтобы пробудить остатки человечества и восстановить цивилизацию. Ожидается, что в новых эпизодах Сэнку, используя интеллект и выдающиеся способности, отправится на Луну.
Читать
Всё, что вы хотели знать о «Докторе Стоуне»
Популярный исекай
«О моём перерождении в слизь
» хвастает трейлером долгожданного третьего сезона (смотрите ниже с русскими субтитрами). Новые серии аниме от 8bit
поделили на два кура, которые должны бесперебойно поступать в эфир, начиная с апреля 2024-го. Stero Dive Foundation
(«Патриотизм Мориарти
», «Синдуальность: Нуар
») исполнят вступительный трек Peacekeeper
.
В третьем сезоне Римуру Темпест и его сподвижники вступят в противостояние с Десятью великими святыми Западной церкви и их лидером Хинатой Сакагути. К работе над проектом вернутся режиссер Ацуси Накаяма
(«Комета Люцифер
», «Абсолютный дуэт
»), чардиз Рёма Эбата
(«Магические войны
», «Эрго Прокси
») и композитор Хитоси Фудзима
(«Визуальная тюрьма
», «Игры богов
»), а вот сценаристом выступит Тосидзо Нэмото
(«Врата Штейна
», «Дюрарара!!
»).
Читать
«Перерождение дяди» — необычный взгляд на исекай
В январе, после непродолжительных каникул, со вторым куром вернется комедийный сёнэн
«Нежить и Неудача
». На мероприятии Jump Festa 2024
создатели аниме похвастались новым трейлером (предыдущие можно посмотреть здесь
и тут
), дали послушать опенинг Love Call
от Shiyui
(«Предсмертный список зомби
») и эндинг Kono Ai ni Kanau Mon wa Nai
в исполнении рок-квартета OKAMOTO'S
(«Наруто: Ураганные хроники
»). За производство отвечает студия David Production
(«Клетки за работой
», «Невероятные приключения ДжоДжо: Каменный океан
»).
Фуко Идзумо
навлекает смертельную опасность на всех, к кому прикасается, и это приносит ей немыслимые страдания. Бессмертный Энди
как раз ищет способ, чтобы поскорее преставиться. Вместе они преследуют одну цель, но для начала невероятная парочка решает раскрыть правду о своих способностях и таинственной организации Союз.
Читать
«Фарс убитой нежити» — детективная история о превратностях жизни и смерти
Бонус
: официальный плюшевый орущий Тоторо от Studio Ghibli
(доступен в трех размерах: от 24 до 38 сантиметров в высоту).
Хотите больше новостей и обзоров аниме — подписывайтесь на «Покебол с предсказанием».
обсуждение >>