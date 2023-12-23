Кевин Смит вернется к Джею и Молчаливому Бобу в 2024 году

анонс

Съемки пятого сезона запланированы на январь 2024 года

Смертельная парочка, тревожное взросление под НЛО и книжка с музыкальным сопровождением

Тоторо орёт, а Миядзаки теряет хватку: главные новости аниме за неделю

22 декабря

Джеймс Ван работает над экранизацией «Зова Ктулху» Говарда Лавкрафта

По словам режиссера, для него это проект мечты