Кевин Смит вернется к Джею и Молчаливому Бобу в 2024 году

Кевин Смит
планирует приступить к съемкам третьей части комедии «Джей и Молчаливый Боб» в 2024 году. Об этом режиссер рассказал
в подкасте Fatman Beyond, опубликованном на его YouTube-канале.
«Не думал, что буду заниматься этим долгое время, но у меня появилась идея, и я такой: "Займусь-ка этим, посмотрю, к чему приведет», и все привело к тому, что мне очень понравилось», —
поделился Смит.
Джей и Молчаливый Боб в исполнении Джейсона Мьюза
и Смита дебютировала на большом экране в «Клерках
», вышедших в 1994-м. Затем они засветились в фильмах «В погоне за Эми
» и «Догма
», после чего получили сольник «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар
». В 2019-м полюбившиеся персонажи вернулись к зрителям в «Перезагрузке
». Кроме того, на счету серии битемап Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch.
обсуждение >>