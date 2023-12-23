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Кевин Смит вернется к Джею и Молчаливому Бобу в 2024 году

23 декабря
2023 год

Новости кино >>
23 декабря 2023
Кевин Смит планирует приступить к съемкам третьей части комедии «Джей и Молчаливый Боб» в 2024 году. Об этом режиссер рассказал в подкасте Fatman Beyond, опубликованном на его YouTube-канале.

Кевин Смит вернется к Джею и Молчаливому Бобу в 2024 году
фото: deadline.com

«Не думал, что буду заниматься этим долгое время, но у меня появилась идея, и я такой: "Займусь-ка этим, посмотрю, к чему приведет», и все привело к тому, что мне очень понравилось», — поделился Смит.

Джей и Молчаливый Боб в исполнении Джейсона Мьюза и Смита дебютировала на большом экране в «Клерках», вышедших в 1994-м. Затем они засветились в фильмах «В погоне за Эми» и «Догма», после чего получили сольник «Джей и Молчаливый Боб наносят ответный удар». В 2019-м полюбившиеся персонажи вернулись к зрителям в «Перезагрузке». Кроме того, на счету серии битемап Jay and Silent Bob: Chronic Blunt Punch.
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