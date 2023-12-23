Фрэнк Дэрабонт снимет два эпизода финала «Очень странных дел»

Фрэнк Дэрабонт
займет пост режиссера двух эпизодов пятого сезона «Очень странных дел
», уверяет журналист Джефф Снайдер.
По информации ComingSoon.net
, производство финального сезона сериала Netflix братьям Мэтту
и Россу Дафферам
пришлось отложить из-за забастовок сценаристов и актеров. В настоящий момент съемки запланированы на январь 2024 года.
Для Дэрабонта участие в «Делах» станет возвращением в режиссерское кресло после десятилетнего перерыва — в 2013-м он поставил вместе с Гаем Ферландом
«Город гангстеров
».
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