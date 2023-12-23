Лиам Макинтайр станет Росомахой

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Спутник телезрителя «Волк с Уолл-стрит»: Кокаиновый драйв В ночь с 21 на 22 декабря, 00:30, РЕН ТВ

Лайфстайл «Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12» А также о том, почему он взял 36-летнего актёра на роль 16-летнего юнкера

Лайфстайл Никита Михалков рассказал о том, что его заставило кардинально поменять свои политические взгляды А также о смерти Европы, Русском мире и несогласных родственниках

Интервью Константин Обухов: «Новый «Зорро» попадает в аудиторию нашего канала» Генеральный продюсер ТВ-3 – о главной зарубежной новинке предстоящего года, лицах канала и мистике, за которую чувствует ответственность

Рецензии на фильмы «Отцы»: А муха тоже вертолет Документальная комедия о семейных ценностях и муках творчества

Обзор сериалов «Убийство на краю света»: Хакнуть маньяка Интеллектуальный детектив про айтишников и сыщиков-любителей