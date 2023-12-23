Лиам Макинтайр станет Росомахой

Звезда сериала «Спартак: Кровь и песок
» Лиам Макинтайр
подарит свой голос Росомахе в экшене Marvel's Wolverine. Как уточняет Game Rant
, об этом стало известно благодаря одной из самых громких утечек уходящего года, случившейся из-за взлома студии Insomniac Games хакерской группировкой Rhysida.
На форуме Reddit
появилось много информации о грядущем эксклюзиве Sony, вплоть до сюжета и актеров. В частности, Дебре Уилсон
достался образ Каллисто, Трой Бэйкер станет Мистером Зловещим, Джин Грей заговорит с интонациями Криции Бахос, Саблезубого сыграет Бретт Гипсон, Леди Смертельным Ударом предстанет Джолин Ким, а в качестве Мистик заявлена Николь Пасан. В актерской команде также числятся Келли Ху
, Джеффри Нордлинг
, Прагати Гурупрасад, Нога Уайнд, Рафаэль Коркхилл и Джонатан Тосиобу Танигаки.
Геймерам предстоит играть не только за Росомаху, но и за Джин Грей, а одним из ключевых антагонистов заявлен Мистер Зловещий. Про сюжет теперь известно практически все, однако со спойлерами при желании можно ознакомиться самостоятельно. Но на релизе они могут оказаться неактуальными, поскольку из-за слива студии, скорее всего, придется вносить существенные изменения в игру.
Помимо Marvel's Wolverine, студия Insomniac также работает над отдельной игрой про Венома
, третьим «Человеком-пауком
» и безымянным проектом про «Людей Икс
». Права на последних у Sony действительны до 2035 года.
Согласно утечке, Marvel's Wolverine выйдет на PS5 только в 2026-м.
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