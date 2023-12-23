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Картина «Семь дней осени» удостоена премии имени Дзиги Вертова как лучший неигровой фильм

23 декабря
2023 год

Новости кино >>
23 декабря 2023

Названы победители Второй национальной премии имени Дзиги Вертова за достижения в области неигрового кино. Лучшим неигровым фильмом года признана картина Алексея Головкова «Семь дней осени», а среди дебютов победу одержали «Отцы» Юрия Мокиенко. Об этом сообщает пресс-служба премии.

Картина «Семь дней осени» удостоена премии имени Дзиги Вертова как лучший неигровой фильм
фото: пресс-служба премии

Соорганизатор приза зрительских симпатий ВКонтакте предоставил приз для победителя зрительского голосования на странице премии за лучший документальный проект на онлайн-платформах. Им стал этно-сериал Генриха Игнатова и Тихона Пендюрина «Звуковой ландшафт». Спецприза проекта СТРАНА.DOC удостоен «Последний теплоход» Ильи Желтякова.

Кроме того, в ходе церемонии были подведены итоги года для российского неигрового кино. Были представлены статистические данные, ключевые показатели индустрии, такие как совокупный бюджет, количество вышедших в прокат фильмов, их общий бокс-офис, лидеры проката и фестивальных показов, законодательные нововведения и другое.

Читать рецензию «Отцы»: А муха тоже вертолет

Организатором события выступила Ассоциация «Гильдия неигрового кино и телевидения» при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. Партнерами, помимо ВК, выступили Радио Культура, Российская газета, Индустрия кино, The City, Кино-Театр.Ру, Сеанс, Vanderlust, Профисинема и Кинобизнес сегодня.
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Картина «Семь дней осени» удостоена премии имени Дзиги Вертова как лучший неигровой фильм фотографии
Картина «Семь дней осени» удостоена премии имени Дзиги Вертова как лучший неигровой фильм фотографии
Картина «Семь дней осени» удостоена премии имени Дзиги Вертова как лучший неигровой фильм фотографии
Картина «Семь дней осени» удостоена премии имени Дзиги Вертова как лучший неигровой фильм фотографии
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