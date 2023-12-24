Сериал «Чем мы заняты в тени» завершится шестым сезоном

Вампирская комедия «Чем мы заняты в тени
», ставшая одним из хитов канала FX, завершится шестым сезоном, уверяет EW
.
По сюжету сериала, стартовавшего в 2019 году, старомодные вампиры живут в Нью-Йорке, но не способны адаптироваться к жизни современного мегаполиса. Глава дома Нандор выходит на улицу только по ночам. С ним живут его помощник Гильермо, зловещая женщина Надя и самый бестолковый кровосос на свете Лазло. Испокон веков их главной заботой остается поиск и заманивание в ловушку легких жертв. Но в последнее время появляется новый вид упырей, по-другому выжимающих все соки из людей, – энергетические вампиры. Они питаются негативными эмоциями окружающих и выглядят вполне сытыми.
Шоу с Кайваном Новаком
, Харви Гильеном
, Натасией Деметриу
и Мэттом Берри
основано на «Реальных упырях
» Тайки Вайтити
, вышедших в 2014-м. Режиссер оригинала приложил руку к созданию телевизионной версии.
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