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Сериал «Чем мы заняты в тени» завершится шестым сезоном

24 декабря
2023 год

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24 декабря 2023
Вампирская комедия «Чем мы заняты в тени», ставшая одним из хитов канала FX, завершится шестым сезоном, уверяет EW.

Сериал «Чем мы заняты в тени» завершится шестым сезоном
фото: vulture.com

По сюжету сериала, стартовавшего в 2019 году, старомодные вампиры живут в Нью-Йорке, но не способны адаптироваться к жизни современного мегаполиса. Глава дома Нандор выходит на улицу только по ночам. С ним живут его помощник Гильермо, зловещая женщина Надя и самый бестолковый кровосос на свете Лазло. Испокон веков их главной заботой остается поиск и заманивание в ловушку легких жертв. Но в последнее время появляется новый вид упырей, по-другому выжимающих все соки из людей, – энергетические вампиры. Они питаются негативными эмоциями окружающих и выглядят вполне сытыми.

Шоу с Кайваном Новаком, Харви Гильеном, Натасией Деметриу и Мэттом Берри основано на «Реальных упырях» Тайки Вайтити, вышедших в 2014-м. Режиссер оригинала приложил руку к созданию телевизионной версии.
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