Кристофер Лэндон отказался снимать седьмой «Крик»

Популярную хоррор-серию «Крик
» можно уже хоронить. Согласно Variety
, Кристофер Лэндон
покинул режиссерский пост седьмой части еще несколько недель назад.
«Это разочарует одних и порадует других. Это была работа мечты, которая превратилась в кошмар. И мое сердце разбито... Но пришло время двигаться дальше. Мне больше нечего добавить, кроме того, что я надеюсь, что наследие Уэса будет процветать и поднимется над шумом разделенного мира. То, что они с Кевином создали, — это что-то потрясающее, и для меня было честью даже на краткий миг приобщиться к их величию», —
цитирует издание Лэндона.
В ноябре стало известно, что перезапуск
серии лишился двух главных звезд — Дженны Ортеги
и Мелиссы Барреры
, сыгравших сестер Тару и Сэм Карпентер. Все началось с высказываний Барреры в защиту Палестины. Актриса обратила внимание, что Израиль по сути устроил геноцид в Секторе Газа, после чего студия Spyglass поспешила разорвать с ней контракт. Следом за коллегой хлопнула дверью перед носом продюсеров и Ортега, назвав причиной своего ухода конфликт в расписании из-за занятости во втором сезоне сериала «Уэнздэй
» и других фильмах.
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«Крик»: Бойня номер пять
После ухода исполнительниц главных ролей продюсеры были озабочены вопросом со сценарием и актерской командой. Им, скорее всего, пришлось бы пойти на уступки в переговорах с главной звездой серии Нив Кэмпбелл
, поскольку именно из-за низкого гонорара она отказалась возвращаться к роли Сидни Прескотт в шестой части
. Кортни Кокс
также может предстать в качестве журналистки Гейл Уэзерс. Поговаривали и о появлении Патрика Демпси
, засветившегося в «Крике 3
». Однако теперь все эти планы следует помножить на ноль, и судьба продолжения висит на волоске от закрытия.
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