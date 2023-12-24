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Кристофер Лэндон отказался снимать седьмой «Крик»

24 декабря
2023 год

Новости кино >>
24 декабря 2023
Популярную хоррор-серию «Крик» можно уже хоронить. Согласно Variety, Кристофер Лэндон покинул режиссерский пост седьмой части еще несколько недель назад.

Кристофер Лэндон отказался снимать седьмой «Крик»
фото: variety.com

«Это разочарует одних и порадует других. Это была работа мечты, которая превратилась в кошмар. И мое сердце разбито... Но пришло время двигаться дальше. Мне больше нечего добавить, кроме того, что я надеюсь, что наследие Уэса будет процветать и поднимется над шумом разделенного мира. То, что они с Кевином создали, — это что-то потрясающее, и для меня было честью даже на краткий миг приобщиться к их величию», — цитирует издание Лэндона.

В ноябре стало известно, что перезапуск серии лишился двух главных звезд — Дженны Ортеги и Мелиссы Барреры, сыгравших сестер Тару и Сэм Карпентер. Все началось с высказываний Барреры в защиту Палестины. Актриса обратила внимание, что Израиль по сути устроил геноцид в Секторе Газа, после чего студия Spyglass поспешила разорвать с ней контракт. Следом за коллегой хлопнула дверью перед носом продюсеров и Ортега, назвав причиной своего ухода конфликт в расписании из-за занятости во втором сезоне сериала «Уэнздэй» и других фильмах.

Читать рецензию «Крик»: Бойня номер пять

После ухода исполнительниц главных ролей продюсеры были озабочены вопросом со сценарием и актерской командой. Им, скорее всего, пришлось бы пойти на уступки в переговорах с главной звездой серии Нив Кэмпбелл, поскольку именно из-за низкого гонорара она отказалась возвращаться к роли Сидни Прескотт в шестой части. Кортни Кокс также может предстать в качестве журналистки Гейл Уэзерс. Поговаривали и о появлении Патрика Демпси, засветившегося в «Крике 3». Однако теперь все эти планы следует помножить на ноль, и судьба продолжения висит на волоске от закрытия.
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