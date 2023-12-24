Бен Стиллер займется воспитанием племянников в «Щелкунчиках» Дэвида Гордона Грина

Бен Стиллер
получил свою первую за последние шесть лет главную роль в новой работе Дэвида Гордона Грина
«Щелкунчики» (Nutcrackers). Картину уже снимают в Огайо, уточняет Deadline
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Зрителям поведают о трудоголике Майке (Стиллер), который с неохотой отправляется в сельскую местность, чтобы присматривать за своими четырьмя буйными племянниками после того, как их родители погибли в автокатастрофе. Запланированная на три дня поездка для поиска приемной семьи превращается в неделю хаоса фермерской жизни, после чего герой осознает, что племянникам не нужно искать дом, поскольку они нашли его для него.
Стиллер, последние годы работавший в киноиндустрии в качестве оператора, режиссера и продюсера, заявлен не только в актерской, но и в продюсерской команде фильма. Сценарий написал автор «Зова предков
» Лиланд Дуглас.
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