Бен Стиллер займется воспитанием племянников в «Щелкунчиках» Дэвида Гордона Грина

что почитать?

В ночь с 21 на 22 декабря, 00:30, РЕН ТВ

«Бюро магических услуг»: Все совпадения не случайны

«Гром. Трудное детство»: Египетская сила в городе, которого нет

Лайфстайл

«Он боялся стареть, быть некрасивым»: Никита Михалков об отказе Олега Меньшикова от роли в фильме «12»

А также о том, почему он взял 36-летнего актёра на роль 16-летнего юнкера