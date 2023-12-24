Съемки второго «Смерча» подошли к концу

Завершились съемки продолжения «Смерча
» Яна де Бонта
. Об этом рассказал Vogue
сыгравший в фильме Глен Пауэлл-младший
.
Главная роль закреплена за Дэйзи Эдгар-Джонс
. Вторую часть ленты, вышедшей в 1996 году, поставил Ли Айзек Чун
. Продюсером картины, получившей название «Смерчи», выступает Фрэнк Маршалл
под присмотром Стивена Спилберга
, а за сценарий отвечает Марк Л. Смит
. Производство курируют Universal Pictures и Amblin Entertainment.
«Смерч» с Хелен Хант
, Биллом Пэкстоном
, Кэри Элвисом
, Джеми Герц
и Филипом Сеймуром Хоффманом
, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на все, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего все на своем пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но ученые готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии.
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