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Съемки второго «Смерча» подошли к концу

24 декабря
2023 год

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24 декабря 2023
Завершились съемки продолжения «Смерча» Яна де Бонта. Об этом рассказал Vogue сыгравший в фильме Глен Пауэлл-младший.

Съемки второго «Смерча» подошли к концу
фото: comingsoon.net

Главная роль закреплена за Дэйзи Эдгар-Джонс. Вторую часть ленты, вышедшей в 1996 году, поставил Ли Айзек Чун. Продюсером картины, получившей название «Смерчи», выступает Фрэнк Маршалл под присмотром Стивена Спилберга, а за сценарий отвечает Марк Л. Смит. Производство курируют Universal Pictures и Amblin Entertainment.

«Смерч» с Хелен Хант, Биллом Пэкстоном, Кэри Элвисом, Джеми Герц и Филипом Сеймуром Хоффманом, основанный на сценарии Майкла Крайтона, повествует о группе энтузиастов под руководством женщины-метеоролога Джо, изучающей природу торнадо, приносящих неисчислимые бедствия. Их команду за глаза называют охотниками за ураганами, и они готовы на все, чтобы постигнуть природу этого естественного разрушителя, сметающего все на своем пути и обладающего беспредельной мощью. Отчаянный поединок с грозным явлением — смертельно опасен, но ученые готовы рискнуть своими жизнями ради спасения тысяч людей от ветреного гнева стихии.
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