Эмир Кустурица экранизирует «Мертвые души»

Сербский режиссер Эмир Кустурица готовится экранизировать роман Николая Гоголя «Мертвые души». Об этом постановщик заявил в интервью LIFE.
фото: LIFE doc
Съемки фильма пройдут в России. Подробностей пока нет, но известно, что картину планируют назвать «Три женщины и мертвые души». «Так я докажу, что я — русский режиссер», – подчеркивает Кустурица. Ранее сообщалось, что режиссер также планирует заняться экранизацией романа Евгения Водолазкина «Лавр».
«Для меня это, конечно, писательское счастье, чтобы великий режиссер поставил, тем более что в отзывах часто стали писать, что «Лавр» рассматривается как магический реализм, хотя это не так, очень соответствует поэтике Эмира. Я не сомневаюсь, что это будет хорошо и если Эмир утвердится в этой идее и будет принято окончательное решение, я буду счастлив», – отреагировал на это сам писатель.
обсуждение >>