Кино-Театр.Ру
МЕНЮ
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру
Кино-Театр.Ру мобильное меню

Эмир Кустурица экранизирует «Мертвые души»

25 декабря
2023 год

Новости кино >>
25 декабря 2023
Сербский режиссер Эмир Кустурица готовится экранизировать роман Николая Гоголя «Мертвые души». Об этом постановщик заявил в интервью LIFE.

Эмир Кустурица экранизирует «Мертвые души»
фото: LIFE doc

Съемки фильма пройдут в России. Подробностей пока нет, но известно, что картину планируют назвать «Три женщины и мертвые души». «Так я докажу, что я — русский режиссер», – подчеркивает Кустурица. Ранее сообщалось, что режиссер также планирует заняться экранизацией романа Евгения Водолазкина «Лавр».

«Для меня это, конечно, писательское счастье, чтобы великий режиссер поставил, тем более что в отзывах часто стали писать, что «Лавр» рассматривается как магический реализм, хотя это не так, очень соответствует поэтике Эмира. Я не сомневаюсь, что это будет хорошо и если Эмир утвердится в этой идее и будет принято окончательное решение, я буду счастлив», – отреагировал на это сам писатель.
версия для печати

обсуждение >>
На странице обсуждения нет ни одного сообщения. Ваше будет первым
Ссылки по теме
Даня, у нас отмена: вместо Козловского «Авиатора» Водолазкина экранизирует Кончаловский
Российские фильмы «Крецул», «Блажь» и «Клетка ищет птицу» вошли в конкурс Международного кинофестиваля в Сан-Паулу
Эмир Кустурица начнет репетиции в Театре российской армии до конца этого года
персоны
Эмир Кустурица

анонс

Скорбим

Алексей Черных
23 декабря ушёл из жизни актёр Алексей Черных.
Мурад Кажлаев
23 декабря ушёл из жизни композитор Мурад Кажлаев.
Александр Левенбук
22 декабря ушёл из жизни актёр, режиссёр Александр Левенбук.
Борис Матвеев
21 декабря ушёл из жизни актёр Борис Матвеев.

День рождения >>

Вахтанг Беридзе
Владислав Галкин
Наталия Житкова
Игорь Лифанов
Елена Лядова
Николай Мачульский
Ирина Сотикова
Андрей Финягин
Ольга Хохлова
Хамфри Богарт
Адам Воронович
Жасмин Герат
Дик Миллер
Джереми Стронг
Хелен Твелвтрис
Ханна Шигулла
все родившиеся 25 декабря >>

Афиша кино >>

Идеальные друзья
драма, комедия
Великобритания, 2023
Великолепная пятерка
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Реинкарнация. Картины с того света
триллер, фильм ужасов
Таиланд, 2022
Три Богатыря и пуп земли
комедия, приключения, сказка
Россия, 2023
Дунки
драма, комедия
Индия, 2023
Вредная привычка
комедия
Россия, 2023
Великая магия
драма, комедия
Италия, Франция, 2023
Новогодний ол инклюзив
комедия, семейное кино
Россия, 2023
Феррари
биография, драма, исторический фильм, экранизация
Великобритания, Италия, США, 2023
Крик. Ночь перед Рождеством
фильм ужасов
США, 2023
Мистер и миссис Икс
комедия, мелодрама, триллер
Южная Корея, 2023
Последний стрелок
драма
Великобритания, 2023
все фильмы в прокате >>

что почитать?

Кино-театр.ру в Telegram