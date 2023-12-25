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«Снегирь» и «Праведник» лидируют по числу номинаций на премию «Золотой орел»

25 декабря
2023 год

Новости кино >>
25 декабря 2023
Национальная Академия кинематографических искусств и наук России объявила шорт-лист премии «Золотой орел» за 2023 год. Вручение наград состоится 26 января на «Мосфильме» и начнется с чествования его 100-летнего юбилея, уточняет пресс-служба премии.

«Снегирь» и «Праведник» лидируют по числу номинаций на премию «Золотой орел»
фото: Кадр из фильма «Снегирь»

Лидируют по числу номинаций «Снегирь» Бориса Хлебникова и «Праведник» Сергея Урсуляка, картины представлены в 8 категориях, в числе которых «Лучший фильм». Также на это звание претендуют ленты «Вызов», «1993» и «По щучьему велению». Среди проектов онлайн-платформ за награду будут бороться сериалы «Библиотекарь», «Плейлист волонтера» и «Фишер». В номинации «Лучший телевизионный сериал» заявлены «Бизон: Дело манекенщицы», «Шаляпин» и «Шпион». А на награду за лучшую режиссерскую работу претендуют Александр Велединский («1993»), Сергей Урсуляк («Праведник») и Борис Хлебников («Снегирь»).

На актерские премии за главные роли в полнометражном кино могут рассчитывать Анна МихалковаЧувства Анны»), Любовь Константинова («Праведник»), Юлия Пересильд («Вызов»), Евгений Цыганов («1993»), Александр Яценко («Праведник»), Макар Хлебников и Олег Савостюк («Снегирь»). Сергей Безруков дважды номинирован за лучшую мужскую роль на телевидении за работы в проектах «Бизон: Дело манекенщицы» и «Шпион», как и Иван Янковский, дважды представленный в категории «Лучший актер онлайн-сериала» — за роли в «Фишере» и «Плейлисте волонтера».

Полный список номинантов на премию «Золотой орел» по итогам 2023 года:

Лучший фильм:

«1993» (читать рецензию)
«Вызов» (читать рецензию)
«По щучьему велению» (читать рецензию)
«Праведник» (читать рецензию)
«Снегирь» (читать рецензию)

Лучший телевизионный сериал:

«Бизон: Дело манекенщицы» (читать рецензию)
«Шаляпин» (читать рецензию)
«Шпион»

Лучший проект онлайн-платформы:

«Библиотекарь» (читать рецензию)
«Плейлист волонтера» (читать рецензию)
«Фишер» (читать рецензию)

Лучший неигровой фильм

«Киноязык эпохи: Марлен Хуциев»
«Мельников»
«Симоновы и Трошкины: Двойной портрет в интерьере эпохи»

Лучший короткометражный фильм

«Здесь и сейчас»
«Остановка»
«Шоссе Энтузиастов»

Лучший анимационный фильм

«Коты Эрмитажа»
«Светлые души»
«Хармс»


Лучшая режиссерская работа

Александр Велединский («1993»)
Сергей Урсуляк («Праведник»)
Борис Хлебников («Снегирь»)

Лучший сценарий

Александр Велединский («1993»)
Геннадий Островский («Праведник»)
Наталия Мещанинова, Борис Хлебников («Снегирь»)

Лучшая женская роль в кино

Юлия Пересильд («Вызов»)
Любовь Константинова («Праведник»)
Анна Михалкова («Чувства Анны»)

Лучшая женская роль на телевидении

Елена ЯковлеваДама с собачкой»)
Любовь Константинова («Лихорадка»)
Юлия Снигирь («Шаляпин»)

Лучшая актриса онлайн-сериала

Светлана ХодченковаАктрисы»)
Александра Бортич («Фишер»)
Марьяна СпивакЧерное облако»)

Лучшая мужская роль в кино

Евгений Цыганов («1993»)
Александр Яценко («Праведник»)
Макар Хлебников, Олег Савостюк («Снегирь»)

Лучшая мужская роль на телевидении

Сергей Безруков («Бизон: Дело манекенщицы»)
Александр Яценко («Шаляпин»)
Сергей Безруков («Шпион»)

Лучший актер онлайн-сериала

Иван Янковский («Плейлист волонтера»)
Иван Янковский, Александр Яценко («Фишер»)
Филипп Янковский («Черное облако»)

Лучшая женская роль второго плана

Александра Ребенок («1993»)
Маша ЛобановаКрай надломленной луны»)
Елена Яковлева («Поехавшая»)

Лучшая мужская роль второго плана

Максим Лагашкин («1993»)
Игорь ГординИмператрицы»)
Евгений Ткачук («Праведник»)

Лучшая операторская работа

Михаил МилашинПовелитель ветра»)
Михаил Милашин («Праведник»)
Алишер Хамдходжаев («Снегирь»)

Лучшая работа художника-постановщика

Мария Турская («Императрицы»)
Анастасия Каримулина («По щучьему велению»)
Сергей ФевралевХитровка. Знак четырех»)

Лучшая работа художника по костюмам

Екатерина Шапкайц («Императрицы»)
Надя Васильева, Ольга Михайлова («По щучьему велению»)
Дмитрий Андреев, Владимир Никифоров («Хитровка. Знак четырех»)

Лучшая музыка к фильму

Алексей Рыбников («Повелитель ветра»)
Василий Тонковидов («Праведник»)
Юрий Потеенко («Хитровка. Знак четырех»)

Лучший монтаж фильма

Тим Павелко («Вызов»)
Серик Бейсеу, Сергей Нестеров («По щучьему велению»)
Иван Лебедев («Снегирь»)

Лучшая работа звукорежиссера

Борис Войт («Вызов»)
Студия «Флайсаунд» Иван Арапов («Повелитель ветра»)
Максим Беловолов («Снегирь»)

Лучшие визуальные эффекты

«ALGOUS studio», Алексей Гусев («Вызов»)
«ALGOUS studio» («Повелитель ветра»)
«ALGOUS studio» («Снегирь»)
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№ 1
Шиповник   25.12.2023 - 14:47
Из перечисленных смотрела: "Праведник", "Вызов", "1993". В номинации сериалов претендуют с участием С. Безрукова - "Шпион" и "Бизон. Дело манекенщицы",... читать далее>>
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1993АктрисыБиблиотекарьБизон: Дело манекенщицыВызовДама с собачкойЗдесь и сейчасИмператрицыКоты ЭрмитажаКрай надломленной луныЛихорадкаОстановкаПлейлист волонтёраПо щучьему велениюПовелитель ветраПоехавшаяПраведникСветлые душиСнегирьФишерХитровка. Знак четырёхЧёрное облакоЧувства АнныШаляпинШпион

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