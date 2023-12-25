«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5»

анонс

В лидерах – «Слово пацана», «Лада Голд» и «Балет»

Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной Войны

«Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым

25 декабря

«Снегирь» и «Праведник» лидируют по числу номинаций на премию «Золотой орел»

А вот «Чебурашка» вообще не представлен в шорт-листе