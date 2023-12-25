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«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5»

25 декабря
2023 год

Новости кино >>
25 декабря 2023
В сети появился тизер-трейлер шпионской экшн-комедии производства кинокомпании 1-2-3 Production при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ») «Красный 5» с Денисом Шведовым, Гошей Куценко и Романом Курцыным в главных ролях. Сериал выйдет эксклюзивно на PREMIER в следующем году, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Главный герой сериала – агент спецслужб Бекешев, который в одиночку может нейтрализовать целую базу террористов. Однажды, несмотря на весь свой опыт, он проваливает задание, совершив нелепую ошибку, и его отправляют в отставку. Жить на «гражданке» Бекешев не умеет: он страдает крайней подозрительностью и попадает из-за этого в нелепые истории. Но внезапно его навыки оказываются вновь нужны: бывший начальник Бекешева предлагает ему должность в конторе, которая отлавливает сбежавших из лабораторий КГБ преступников с суперспособностями. Роль спецагента Бекешева в сериале «Красный 5» исполнил актер Денис Шведов, его начальника сыграл Гоша Куценко, а чудаковатого напарника – Роман Курцын.

«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5»
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра PREMIER

Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов, Юлия Зимина, Александр Яцко, Леонид Тимцуник, Игорь Хрипунов и Леонид Бичевин. Режиссером сериала выступил Евгений Шелякин, который также значится сценаристом вместе с Иваном Барановым и Кириллом Ситниковым.
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Спецагент Денис Шведов обезвредит опасных злодеев в сериале «Красный 5»
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Иван Баранов (II)Леонид БичевинЕгор ДружининЮлия ЗиминаРоман КурцынГоша КуценкоКирилл СитниковЛеонид ТимцуникКирилл ФроловИгорь ХрипуновЯн ЦапникДенис ШведовЕвгений ШелякинАлександр Яцко
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«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5» фотографии
«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5» фотографии
«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5» фотографии
«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5» фотографии
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