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«Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым

25 декабря
2023 год

Новости кино >>
25 декабря 2023

В сети появился трейлер сериала «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни, Ильей Маланиным, Николаем Фоменко, Алексеем Серебряковым, Евгенией Симоновой и Линдой Лапиньш в главных ролях. Это первый российский проект, который предлагает зрителям взглянуть на события Второй Мировой войны в жанре исторического фэнтези, уточняет пресс-служба Кинопоиска, где состоится премьера шоу.



Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной Войны. Спасая брата от гибели, хрупкая девушка Аня (Ирина Мартыненко) при помощи крика отбрасывает грузовик и трамвай. Разбита мостовая, ранены пешеходы, всюду кровь. Таких, как Аня, называют Иные: они рождены с особым даром. Как им распоряжаться, каждый решает сам. Но столкновение двух миров — лишь вопрос времени. За Аней начинают охотиться местные спецслужбы и загадочный иностранец Нойманн (Вольфганг Черни), положив начало самой масштабной войне в истории человечества.

«Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск

«"Иные" — своего рода ламповая ретро-фантазия в сверкающей оболочке современного кинокомикса. В этом проекте у нас сложный коллективный герой, и каждый персонаж отвечает за свой фрагмент общего пазла, поэтому выбор актеров для этой истории был одним из самых ответственных решений. Нам удалось собрать по-настоящему блестящий состав. Уверен, что в каждом герое зрители смогут узнать себя: ведь даже людям со сверхспособностями случается ошибаться, как и нам всем. Они способны сожалеть, бояться, искать ответы, бороться и мечтать — это и делает их живыми и настоящими», — говорит режиссер проекта Владимир Ракша.

Над производством сериала работала кинокомпания «Лунапарк» и Плюс Студия. Продюсерами выступили Александра Ремизова, Дмитрий Нелидов, Ольга Филипук и Михаил Китаев, а сценаристом значится Елена Войтович. Премьера первого эпизода сериала «Иные» состоится 25 января.
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«Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым фотографии
«Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым фотографии
«Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым фотографии
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