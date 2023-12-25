«Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым

Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной Войны. Спасая брата от гибели, хрупкая девушка Аня (Ирина Мартыненко) при помощи крика отбрасывает грузовик и трамвай. Разбита мостовая, ранены пешеходы, всюду кровь. Таких, как Аня, называют Иные: они рождены с особым даром. Как им распоряжаться, каждый решает сам. Но столкновение двух миров — лишь вопрос времени. За Аней начинают охотиться местные спецслужбы и загадочный иностранец Нойманн (Вольфганг Черни), положив начало самой масштабной войне в истории человечества.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Кинопоиск
«"Иные" — своего рода ламповая ретро-фантазия в сверкающей оболочке современного кинокомикса. В этом проекте у нас сложный коллективный герой, и каждый персонаж отвечает за свой фрагмент общего пазла, поэтому выбор актеров для этой истории был одним из самых ответственных решений. Нам удалось собрать по-настоящему блестящий состав. Уверен, что в каждом герое зрители смогут узнать себя: ведь даже людям со сверхспособностями случается ошибаться, как и нам всем. Они способны сожалеть, бояться, искать ответы, бороться и мечтать — это и делает их живыми и настоящими», — говорит режиссер проекта Владимир Ракша.
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