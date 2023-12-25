Российские критики выбрали лучшие сериалы 2023 года

В конце года Кино-Театр.Ру
традиционно просит ведущих российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В наш список экспертов вошли 24 представителя индустрии, сотрудничающих с изданиями «Российская Газета», 7Дней, «Правила жизни», «Серебряный дождь», «Газета.Ru», «Афиша», «Независимая газета», «Вокруг ТВ», «Ведомости», «Аргументы и факты», «КП-Сериалы», The City, «ПрофиСинема», «КиноРепортер», Time Out, а также авторы топовых телеграм-каналов о кино, эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.
Все они активно смотрят российские сериалы, которых в 2023 году в России вышло 241 (мы учитывали только проекты, где более 4 серий), из них премьеры 104 состоялись на ТВ и 137 на платформах. Относительно прошлого года соотношение теле- и онлайн-проектов сохраняется прежним (примерно 40% на 60%), хотя общее число сериалов в 2023-м сильно подросло (в 2022-м таковых было 215), правда, в основном за счет проектов, отлежавшихся на полках.
Из предложенного списка проектов 2023 года 24 эксперта упомянули в текстах 38 проектов, из них в топах оказалось 20. На первом месте по итогам выбора критиков оказался проект «Слово пацана. Кровь на асфальте
» Жоры Крыжовникова
(онлайн-кинотеатры Start и wink, НТВ). Это абсолютный лидер голосования, с более чем двукратным отрывом по всем показателям: 14 экспертов включили его в топы, 8 первых мест, 4 вторых, 2 третьих. За лидером следует слишком плотная группа из четырех сериалов с минимальной разницей в показателях. Поэтому мы решили не разделять 2-5 места, а просто объявить проекты, которые вошли в пятерку сильнейших.
Второе — пятое место занимают: «Лада Голд
» Никиты Власова
(иви), «Балет
» Евгения Сангаджиева
(wink), «Плейлист волонтера
» Максима Свешникова
(Okko) и «Фишер
» Сергея Тарамаева
и Любови Львовой
(more.tv, wink). Шестое место у сериала «Мир! Дружба! Жвачка!-3
», седьмое место поделили «Бэби-тур
» и «Кибердеревня
». Десятку замыкают «Райцентр
», «Актрисы
» и «Король и Шут
».
Среди онлайн-кинотеатров на первом месте оказался Wink: в топах экспертов 5 проектов платформы, суммарно упомянутых 33 раза, что составляет 33% всех призовых мест. На втором месте прошлогодний лидер Кинопоиск, хотя у него в топы попало аж 6 сериалов, но процент упоминаемости в два раза ниже — 14%. У START те же 14% упоминаний, правда всего одного сериала — «Слова пацана». Далее следуют Okko и иви, у них, соответственно, 4 и 3 проекта и по 10% призовых мест. Некогда успешные Kion (лидер 2021 года) и Premier (лидер 2020 года) получили только 4% и 5% упоминаний, а когда-то у обоих было по 40% упоминаний. У more.tv — 8%.
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