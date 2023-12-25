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Российские критики выбрали лучшие сериалы 2023 года

25 декабря
2023 год

Новости кино >>
25 декабря 2023
В конце года Кино-Театр.Ру традиционно просит ведущих российских кино- и телекритиков назвать тройку лучших российских сериалов и обосновать сделанный выбор. В наш список экспертов вошли 24 представителя индустрии, сотрудничающих с изданиями «Российская Газета», 7Дней, «Правила жизни», «Серебряный дождь», «Газета.Ru», «Афиша», «Независимая газета», «Вокруг ТВ», «Ведомости», «Аргументы и факты», «КП-Сериалы», The City, «ПрофиСинема», «КиноРепортер», Time Out, а также авторы топовых телеграм-каналов о кино, эксперты кинопремий и кураторы фестивалей.

Российские критики выбрали лучшие сериалы 2023 года

Все они активно смотрят российские сериалы, которых в 2023 году в России вышло 241 (мы учитывали только проекты, где более 4 серий), из них премьеры 104 состоялись на ТВ и 137 на платформах. Относительно прошлого года соотношение теле- и онлайн-проектов сохраняется прежним (примерно 40% на 60%), хотя общее число сериалов в 2023-м сильно подросло (в 2022-м таковых было 215), правда, в основном за счет проектов, отлежавшихся на полках.

Из предложенного списка проектов 2023 года 24 эксперта упомянули в текстах 38 проектов, из них в топах оказалось 20. На первом месте по итогам выбора критиков оказался проект «Слово пацана. Кровь на асфальте» Жоры Крыжовникова (онлайн-кинотеатры Start и wink, НТВ). Это абсолютный лидер голосования, с более чем двукратным отрывом по всем показателям: 14 экспертов включили его в топы, 8 первых мест, 4 вторых, 2 третьих. За лидером следует слишком плотная группа из четырех сериалов с минимальной разницей в показателях. Поэтому мы решили не разделять 2-5 места, а просто объявить проекты, которые вошли в пятерку сильнейших.

Второе — пятое место занимают: «Лада Голд» Никиты Власова (иви), «Балет» Евгения Сангаджиева (wink), «Плейлист волонтера» Максима Свешникова (Okko) и «Фишер» Сергея Тарамаева и Любови Львовой (more.tv, wink). Шестое место у сериала «Мир! Дружба! Жвачка!-3», седьмое место поделили «Бэби-тур» и «Кибердеревня». Десятку замыкают «Райцентр», «Актрисы» и «Король и Шут».

Среди онлайн-кинотеатров на первом месте оказался Wink: в топах экспертов 5 проектов платформы, суммарно упомянутых 33 раза, что составляет 33% всех призовых мест. На втором месте прошлогодний лидер Кинопоиск, хотя у него в топы попало аж 6 сериалов, но процент упоминаемости в два раза ниже — 14%. У START те же 14% упоминаний, правда всего одного сериала — «Слова пацана». Далее следуют Okko и иви, у них, соответственно, 4 и 3 проекта и по 10% призовых мест. Некогда успешные Kion (лидер 2021 года) и Premier (лидер 2020 года) получили только 4% и 5% упоминаний, а когда-то у обоих было по 40% упоминаний. У more.tv — 8%.
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Смотреть онлайн: «Балет», «Плейлист волонтера», новые сезоны «Мир! Дружба! Жвачка!» и «Великой»
персоны
Никита ВласовЖора КрыжовниковЛюбовь ЛьвоваЕвгений СангаджиевМаксим СвешниковСергей Тарамаев
фильмы
АктрисыБалетБэби-турКибердеревняКороль и ШутЛада ГолдМир! Дружба! Жвачка!-3Плейлист волонтёраРайцентрСлово пацана. Кровь на асфальтеФишер

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