Слушаю и повинуюсь: новый трейлер оригинального аниме «Буттигири?!» от студии MAPPA

Студия MAPPA
(«Магическая битва
», «Человек-бензопила
») поделилась новым трейлером (у нас — с русскими субтитрами) оригинального сериала «Буттигири?!
» от постановщицы Хироко Уцуми
(«Банановая рыба
», эпизоды «Кэйон!
»). Премьера состоится 13 января 2024-го.
У аниме нет первоисточника и почерпнуть информацию о сюжетных коллизиях, к сожалению, неоткуда, но, судя по анонсам и промороликам (посмотреть можно тут
и тут
), нас ждет гремучая смесь ближайшего будущего, арабских сказок и похождений безбашенных старшеклассников-хулиганов: Арадзин Томосиби переводится в школу для неблагополучных подростков, встречает старого дружка Матакару Асаминэ и решает, что настало его время. К тому же, появившийся из ниоткуда таинственный демон Сэнъя готов выполнить любое желание Арадзина. Что загадает фрустрирующий девственник, догадаться не сложно.
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«Магическая битва» — стильные бои и отличная анимация от студии MAPPA
Эндинг Love je t'aime
споет Махиру Кода
. Дерзкие янкии (субкультура в Японии), объединенные в бойцовские фракции, также имеют тематические песни: группировка Fuminato-kai взяла фит KDH
и Novel Core
, у Sigmasquad — трек от вокально-инструментального ансамбля BALLISTIK BOYZ
, а гимн банды NG BOYS исполнят DA PUMP
.
В бандах состоят:
Кэнъитиро — Дзиро Сайто
(Тео Магат
из «Атаки титанов
», Грациан
из «Саги о Винланд
е»).
Дзабу — Юкихиро Нодзуяма
(Рёхэй Хаяси из «Токийских мстителей
», Фувэ из «Рагна Багровый
»).
Комао — Каппэй Ямагути
(Кэтидзу из «Магической битвы
», Эйдзи Кахикана
из «Необычного такси
»).
Дзябасири — Макото Фурукава
(Бэнимару
из фильма «О моём перерождении в слизь: Алые узы
», Гэнсай из «Онимуси
»).
Марито — Нодзому Сасаки
(Мицумата
из «Рейтинга короля
», Михаэль Кэль из «Тетради смерти
»).
Ота — Рёта Такэути
(Элиас Эйнсворт
из «Невесты чародея
», Ларс из «Кулинарных скитаний в параллельном мире
»).
Хагурэ — Сёта Хаяма
(Шуэн Гэцуку из «Магии и мускулов
», Ёнэдзава из «Сведённых кукушкой
»).
Акутаро — Тихиро Судзуки
(Канта Мидзуно из «Пустынной крысы
», Кума из «При Пара
»).
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