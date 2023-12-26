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Слушаю и повинуюсь: новый трейлер оригинального аниме «Буттигири?!» от студии MAPPA

26 декабря
2023 год

Новости кино >>
26 декабря 2023
Студия MAPPAМагическая битва», «Человек-бензопила») поделилась новым трейлером (у нас — с русскими субтитрами) оригинального сериала «Буттигири?!» от постановщицы Хироко УцумиБанановая рыба», эпизоды «Кэйон!»). Премьера состоится 13 января 2024-го.


У аниме нет первоисточника и почерпнуть информацию о сюжетных коллизиях, к сожалению, неоткуда, но, судя по анонсам и промороликам (посмотреть можно тут и тут), нас ждет гремучая смесь ближайшего будущего, арабских сказок и похождений безбашенных старшеклассников-хулиганов: Арадзин Томосиби переводится в школу для неблагополучных подростков, встречает старого дружка Матакару Асаминэ и решает, что настало его время. К тому же, появившийся из ниоткуда таинственный демон Сэнъя готов выполнить любое желание Арадзина. Что загадает фрустрирующий девственник, догадаться не сложно.

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Эндинг Love je t'aime споет Махиру Кода. Дерзкие янкии (субкультура в Японии), объединенные в бойцовские фракции, также имеют тематические песни: группировка Fuminato-kai взяла фит KDH и Novel Core, у Sigmasquad — трек от вокально-инструментального ансамбля BALLISTIK BOYZ, а гимн банды NG BOYS исполнят DA PUMP.

Слушаю и повинуюсь: новый трейлер оригинального аниме «Буттигири?!» от студии MAPPA

В бандах состоят:

Кэнъитиро — Дзиро Сайто (Тео Магат из «Атаки титанов», Грациан из «Саги о Винланде»).
Дзабу — Юкихиро Нодзуяма (Рёхэй Хаяси из «Токийских мстителей», Фувэ из «Рагна Багровый»).
Комао — Каппэй Ямагути (Кэтидзу из «Магической битвы», Эйдзи Кахикана из «Необычного такси»).
Дзябасири — Макото Фурукава (Бэнимару из фильма «О моём перерождении в слизь: Алые узы», Гэнсай из «Онимуси»).
Марито — Нодзому Сасаки (Мицумата из «Рейтинга короля», Михаэль Кэль из «Тетради смерти»).
Ота — Рёта Такэути (Элиас Эйнсворт из «Невесты чародея», Ларс из «Кулинарных скитаний в параллельном мире»).
Хагурэ — Сёта Хаяма (Шуэн Гэцуку из «Магии и мускулов», Ёнэдзава из «Сведённых кукушкой»).
Акутаро — Тихиро Судзуки (Канта Мидзуно из «Пустынной крысы», Кума из «При Пара»).

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Слушаю и повинуюсь: новый трейлер оригинального аниме «Буттигири?!» от студии MAPPA фотографии
Слушаю и повинуюсь: новый трейлер оригинального аниме «Буттигири?!» от студии MAPPA фотографии
Слушаю и повинуюсь: новый трейлер оригинального аниме «Буттигири?!» от студии MAPPA фотографии
Слушаю и повинуюсь: новый трейлер оригинального аниме «Буттигири?!» от студии MAPPA фотографии
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