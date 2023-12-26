Второй сезон «Доктора Преображенского» с Денисом Шведовым и Анной Чиповской покажут после Рождества

По словам Дениса Шведова, «во втором сезоне Преображенский проходит испытание "звездностью". Мирное время, ему не надо уже кого-то аврально спасать, а можно исключительно помогать делать людей красивыми. И на визуальное совершенство себя появляется спрос. Во втором сезоне Преображенский знакомится с новым собой и пытается осознать, насколько это вообще его история – быть звездой. Но меняться он будет и по причине столкновения с двумя женщинами, которые раскроют в нем новые качества. Конечно, ему привычнее существовать в структуре, когда, как он сказал, так и делается. Но ему придется принимать изменения в себе, чтобы бы как-то дальше жить: жизнь вокруг него меняется, Преображенский это чувствует и старается ей соответствовать».
Действие первой части драмы о зарождении пластической хирургии в СССР происходило в 1966 году, и финал истории был оптимистичен – гениальный хирург Лев Преображенский добился открытия Института Красоты в Москве. В продолжении истории зрителей ожидает встреча со знакомыми героями через два года после событий первого сезона: Институт Красоты успешно работает, более того, перегружен пациентками, а Преображенский (Шведов) за это время стал звездой в мире медицины. Он все также упрям и принципиален, а желающих попасть к нему на операционный стол все больше и больше. Характер хирурга и всего лишь одна его оплошность приводят к потере им места главврача клиники. Институт Красоты возглавляет эффектная и рациональная Светлана Дронова (Чиповская). Проблема в том, что до этого назначения у замужней Дроновой была интрижка с Преображенским. Кроме того, Лев Григорьевич пользуется повышенным вниманием красавицы и журналистки Лады (Эрнст). Как ему выбрать одну из двух, при этом сохранив работу и статус, одна из сюжетных линий второго сезона.
Режиссерское кресло продолжения занял Артем Насыбулин, а сценарий написали Яна Райская и Марина Елатомцева. Напарницами Дениса Шведова по съемочной площадке стали Анна Чиповская и Софья Эрнст, которые присоединились к сериалу в новом сезоне.
«Мы старались сохранить стилистику конца 60-х годов советского времени, когда и происходит действие новых серий. Вдохновлялись, пересматривая картины этой эпохи: "Июльский дождь", "Девять дней одного года" и комедии Ролана Быкова. И так как у нас медицинский процедурал, работали с консультантом — пластическим хирургом, — вспоминает режиссер Артем Насыбулин. — В итоге, как мне кажется, второй сезон "Доктора Преображенского" получился очень нежной, достаточно легкой и мудрой историей».
фото: пресс-служба Первого канала
Светлана Дронова в исполнении Чиповской закончила медицинский, получила специальность физиотерапевта. Успешно работала в пансионате в родном Кисловодске, но хотелось большего. Героиня поступила на курсы повышения квалификации в Москве. Усердная и умная, она сразу обратила на себя внимание, ей предложили место в Москве. Предприимчивая и умная Светлана открывает в стенах Института Красоты физиотерапию эстетической направленности и косметологию, подтягивает туда звезд балета, кино и жен крупных партийных и других советских начальников из самых разных областей. Она создает что-то вроде закрытого элитного клуба, где все женщины активно общаются, ухаживают за собой и просто хорошо проводят время.
«Дронова – это человек невероятной дисциплины, очень строгого воспитания, условно, она – человек-система. То, что она умеет в этой системе лавировать, сама способна на интриги и подковерные игры, говорит о том, что она очень хорошо знает как в этой системе добиться успеха. Но встреча с Преображенским собьет стрелки компаса ее жизни. Для нее будет удивительным осознание простого факта, что не только карьера может двигать поступками и эмоциями человека», — рассказала Анна Чиповская.
Софья Эрнст играет журналистку Ладу, дочь знаменитого академика Ерохина, автора уникального «хирургического доступа» (операционного надреза, наименее травматичного и эффективного для пациента во время операции). «Лада – очень честный человек и, в первую очередь, она честна с самой собой. Она отказалась от выгодного брака, потому что нашла в себе силы и мужество пойти за своим чувством, а не ориентируясь на ожидания других людей. Лада всегда все делает так, как считает правильным. И она абсолютно независима от мнения окружающих, насколько это возможно, конечно, в рамках приличия. И мне крайне импонирует ее смелость», — поведала о своей героине актриса.
Юрию Чурсину достался образ психотерапевта Института красоты — эксцентричного и саркастичного типа. Это манера поведения, которая скрывает за собой невероятно твердый, уравновешенный характер и принципиальность не меньшую, чем у Преображенского. Он обращает внимание на Зосю — страдающую дисморфофобией (придание чрезмерного значения незначительному дефекту тела), не принимающую себя сестру Преображенского. При этом Эдик оказывается единственным человеком, который не сюсюкается с Зосей, не щадит ее и говорит, что думает в лицо и без обиняков. В общем, совершенно не считается с ее инфантилизмом и «увечьями». Поначалу Зосю это шокирует, и поведение психотерапевта вызывает у нее отторжение. Это непривычный паттерн общения.
фото: пресс-служба Первого канала
«Конец 60-х – интересное время во всех смыслах. В те времена без разрешения психиатра невозможно было сделать никакую пластическую операцию. Человек реально не мог произвести никакое изменение в своем лице, если его не аккредитовал психиатр. И я играю такого человека, который откапывает причины желания человека себя приукрасить. Определяет, где его свобода, а где его ограничения. И будут несколько персонажей, которым он не рекомендует операцию, потому что у них существует, прежде всего, внутренняя проблема. Лично мне играть это было крайне интересно, играть героя, который смотрит в суть другого человека и принимает ответственные решения», — говорит Чурсин.
Ростислав Бершауэр предстанет в качестве гениального хирурга-экспериментатора Андрея Михайлова. Трагический случай разрушил его карьеру и жизнь. Андрей вступился за жену, на которую напали хулиганы, ударил одного из них кулаком в грудь, попал в сердце и тот скончался. Михайлов получил двенадцать лет. В лагерях в Сибири Андрей продолжил заниматься медициной и наукой. Ему позволили оперировать уголовников. После тяжелейших сибирских пожаров Михайлов разработал уникальную методику удаления ожоговых рубцов, которой нет нигде в мире. Им движет страстная мечта оставить свое слово в науке, получить признание и заслуженную славу, взять реванш у судьбы.
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