Телепремьера сериала «Сама виновата?» с Анной Глаубэ состоится 9 января

В 2017 году подмосковный Серпухов потрясло страшное событие. Приревновав свою супругу Маргариту, молодой человек Дмитрий Грачев вывез жену в лес, чтобы «проучить», используя при этом способы неимоверной жестокости. Мужчина не планировал убивать жену только потому, что не хотел попадать за решетку на всю жизнь. Вместо этого он лишил ее кистей обеих рук и даже рассчитал время, за которое она сможет добраться до больницы, пока не станет слишком поздно. Ревнивый супруг осознавал, что за причинение тяжких телесных повреждений срок он получит куда меньший, чем за убийство. Но ужасающая история приобрела масштабы, на которые Грачев не рассчитывал. Резонансный случай получил широкую огласку, а историю обсуждала вся страна.
Зрителей ожидает сериал о сильной женщине, прошедшей через боль, страдание, отчаяние, но сумевшей преодолеть это и найти саму себя. А еще о том, что от любви до ненависти на самом деле всего лишь один шаг, а для жестокости порой не нужны реальные причины.
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