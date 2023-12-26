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Телепремьера сериала «Сама виновата?» с Анной Глаубэ состоится 9 января

26 декабря
2023 год

Новости кино >>
26 декабря 2023
На телеканале «Россия» 9 января в 23:30 состоится премьера экранизации книги Маргариты Грачевой «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства». Главные роли в сериале Сарика Андреасяна «Сама виновата?» исполнили Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Ольга Кабо, Мария Миронова, Алексей Макаров, Дмитрий Власкин, Ольга Тумайкина, Вадим Андреев и Ольга Смирнова, уточняет пресс-служба канала.

Телепремьера сериала «Сама виновата?» с Анной Глаубэ состоится 9 января
фото: пресс-служба телеканала «Россия»

В 2017 году подмосковный Серпухов потрясло страшное событие. Приревновав свою супругу Маргариту, молодой человек Дмитрий Грачев вывез жену в лес, чтобы «проучить», используя при этом способы неимоверной жестокости. Мужчина не планировал убивать жену только потому, что не хотел попадать за решетку на всю жизнь. Вместо этого он лишил ее кистей обеих рук и даже рассчитал время, за которое она сможет добраться до больницы, пока не станет слишком поздно. Ревнивый супруг осознавал, что за причинение тяжких телесных повреждений срок он получит куда меньший, чем за убийство. Но ужасающая история приобрела масштабы, на которые Грачев не рассчитывал. Резонансный случай получил широкую огласку, а историю обсуждала вся страна.

Зрителей ожидает сериал о сильной женщине, прошедшей через боль, страдание, отчаяние, но сумевшей преодолеть это и найти саму себя. А еще о том, что от любви до ненависти на самом деле всего лишь один шаг, а для жестокости порой не нужны реальные причины.
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№ 1
Nastya_1110 (Алматы)   26.12.2023 - 14:49
Это правильно, что решили показать на телевидении! Такие истории должны быть показаны и услышаны везде! читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Сама виновата?

фотографии >>
Телепремьера сериала «Сама виновата?» с Анной Глаубэ состоится 9 января фотографии
Телепремьера сериала «Сама виновата?» с Анной Глаубэ состоится 9 января фотографии
Телепремьера сериала «Сама виновата?» с Анной Глаубэ состоится 9 января фотографии
Телепремьера сериала «Сама виновата?» с Анной Глаубэ состоится 9 января фотографии
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