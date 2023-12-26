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Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов сыграли в мелодраме «Единственная моя»

26 декабря
2023 год

Новости кино >>
26 декабря 2023
Завершились съемки четырехсерийной мелодрамы Александры Бутько «Единственная моя». Согласно пресс-службе телеканала «Dомашний», главные роли в мини-сериале исполнили Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов.

Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов сыграли в мелодраме «Единственная моя»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Люди, как и всегда — оставляют самый неизгладимый след. В первую очередь, хочу сказать о своих партнерах. Классное чувство, почти с первого дня: ощущение, будто мы знаем друг-друга очень давно. Я получил истинное удовольствие от работы с ними», — поделился Артем Крылов.

По сюжету мать-одиночка Ирина Воронова воспитывает десятилетнего сына Алешу и заботится о младшей сестре после потери мамы. Когда-то она была по-настоящему счастлива и влюблена в Дмитрия, но из-за интриг их однокурсницы возлюбленный бросил Иру, даже не подозревая, что она беременна от него. Не закончив медицинский, Ира уехала в город к маме и младшей сестре. Спустя 11 лет Ирина и Дима вновь встретились. Теперь она – жена отчима Димы, который искренне полюбил ее, привязался к Алеше и не догадывается, что у Иры и Димы были отношения, и тем более, что Алеша, которого Иван хочет усыновить, – сын Димы.

Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов сыграли в мелодраме «Единственная моя»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«На мой взгляд, Ирина — моя героиня — будет вызывать неоднозначные чувства. С одной стороны, она обычная женщина, которая пытается выживать в действительности, которая на нее обрушилась, принимая, порой, импульсивные решения. А с другой — прошлое и потери превратили ее в человека, который всего боится и во всем сомневается. И вот здесь, наверно, самое интересное для меня лично: когда человек страшно боится, но все равно делает», — поведала о своем персонаже Евгения Розанова.

В сериале также сыграли Екатерина Журавлева, Кирилл Бобык, Александра Булычева, Геннадий Яковлев и Александра Живова. За визуальную составляющую отвечают оператор Игорь Буряк и художник-постановщик Наталья Чабаненко.

Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов сыграли в мелодраме «Единственная моя»
фото: пресс-служба телеканала «Dомашний»

«Я бы выделил, что мой герой так или иначе живет своим прошлым, вспоминая прошедшую любовь и в нынешней реальности пытается найти кусочки старых чувств. Тем самым сценарий его жизни повторяется», — говорит Олег Алмазов.
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Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов сыграли в мелодраме «Единственная моя» фотографии
Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов сыграли в мелодраме «Единственная моя» фотографии
Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов сыграли в мелодраме «Единственная моя» фотографии
Евгения Розанова, Артем Крылов и Олег Алмазов сыграли в мелодраме «Единственная моя» фотографии
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