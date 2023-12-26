В рамках выставки–форума «Россия» прошла панельная дискуссия с экспертами киноотрасли

что почитать?

Учёба в Дубае, тяга к языкам и шотландские корни: Что мы знаем о Леоне Кемстаче

«Какой же гопник, подумала я»: Лаура Кемстач о знакомстве с Антоном Богдановым

«У меня ума хватило дальше не пойти»: Филипп Киркоров о вечеринке Насти Ивлеевой

Интервью

«Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма

Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение