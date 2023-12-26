В рамках выставки–форума «Россия» прошла панельная дискуссия с экспертами киноотрасли

На выставке–форуме «Россия» в павильоне №57 «Россия – моя история» на ВДНХ на площадке Знание.Лекторий состоялась панельная дискуссия Союза кинематографистов «Большая страна: расширение возможностей регионального кинопроизводства». Лидеры мнений российской киноиндустрии обсудили перспективы развития регионального кинематографа, отраслевые особенности и способы формирования региональных кинокластеров, подвели итоги года, рассмотрели опыт реализации крупнейших событий в киноотрасли и определили вектор развития на 2024-й. Об этом сообщает пресс-служба Союза кинематографистов России.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов
Перед дискуссией гости площадки Амфитеатр павильона №57 посмотрели и обсудили фильмы победителей конкурса «Россия – взгляд в будущее». Первой публичной кинопрограммой мероприятия стал документальный блок «Большая страна: снято в Пермском крае», куда вошли короткометражные фильмы «Коллекционер» Сергея Климова, «Live in Любимово» Алексея Романова и «Ящерка» Екатерины Драчевой. После показов и обсуждения состоялась дискуссия «Большая страна: расширение возможностей регионального кинопроизводства», на которой спикеры обсудили перспективы развития регионального кинематографа, пути повышения его конкурентоспособности и инструменты популяризации регионального кино в России и за рубежом. Гостями выступили эксперты, кураторы, участники и лауреаты конкурсов «Россия – взгляд в будущее», «Формула пути», «Питчинг региональных киностартапов», представители продюсерских компаний, онлайн-платформ, педагоги, студенты и выпускники киношкол, слушатели Мастерской «Новые медиа», участники «Арт Мастерс», общества «Знание» и других образовательных проектов.
Первой рассказала о целях работы в регионах заместитель генерального директора Российского общества «Знание» Ирина Карих: «В портфеле Российского общества «Знание» более 7000 часов просветительского контента, и есть различные проекты, которые направлены на то, чтобы популяризировать региональное кино. Наша миссия направлена на то, чтобы развивать культуру киносмотрения в стране». По словам заместителя исполнительного директора Фонда поддержки регионального кино Дмитрия Якунина, «конкурс "Россия – взгляд в будущее", который мы провели, показал отличные цифры и подсветил таланты. Форум регионального кино "Новый вектор", прошедший в 2023 году в Калининграде, помогает системно подходить к вопросу развития регионального кино, объединить государство и кинематографистов. В следующем году мы проведем его вновь, также пройдут окружные форумы – в Белокурихе, Улан-Удэ и Ставрополе». После этого эксперт продемонстрировал специальный шоурил с тизерами фильмов-лауреатов конкурса «Россия – взгляд в будущее», которые зритель увидит в 2024-м.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов
Директор центра развития креативной экономики Агентства стратегических инициатив Екатерина Черкес-заде рассказала о том, что «АСИ внедряет региональный стандарт по креативной экономике, который позволит сформулировать отдельные региональные стратегии, где драйверами станут именно киноиндустрии. Мы будем и дальше развивать систему рибейтов, причем, не только для российских компаний, но и для международных. Также глубже погрузимся в работу над креативными кластерами как точками сосредоточения не только молодежи, но и предпринимателей. Совместно с партнерами мы предложим несколько программ поддержки, которые заинтересованы в развитии креативной экономики. Отдельное внимание уделим продюсированию, причем, не только из области кино, но и других сфер искусства. Клуб продюсеров уже заработал, мы приглашаем специалистов из регионов и выступаем за развитие сообщества продюсеров всех сфер креативных индустрий. Также надеемся, что закон о развитии креативных индустрий вскоре будет принят, и мы с помощью него сможем определять конкретные меры поддержки».
Исполняющий обязанности заместителя Губернатора Красноярского края Василий Нелюбин сообщил, что «Красноярский край принял закон о поддержке кинематографии. Создана региональная кинокомиссия. 50 миллионов заложены на рибейты в следующем году. По нашим расчетам в 2024 году в крае будет снято около 20 фильмов. Мы провели совместно с ФПРК два питчинга – это были заметные события для сибирской киноиндустрии, на конкурсы заявились более 200 участников, была задана высокая планка. По итогам снято два игровых короткометражных фильма и три документальных, которые собрали хороший урожай на фестивалях».
фото: пресс-служба Союза кинематографистов
Директор «Свердловской киностудии» по развитию Евгений Григорьев отметил, что «в 2020 году у нас было ноль фильмов, ноль проектов и ноль кадрового состава. В 2023 году у нас шесть фильмов снято, 13 в производстве. Четыре фильма получили рибейты на общую сумму около 11,3 млн рублей. Два проекта стали победителями питчинга Министерства культуры РФ. На студии появилась своя киношкола. Более 50 тысяч человек посетили киностудию в составе экскурсионных программ, это почти на 70 % больше, чем в 2022 году. Мы развиваем нашу школу кино, которая формирует кадровый резерв студии. И мы делаем ставку на людей, создаем им условия, чтобы они не хотели покидать регион и могли эффективно работать здесь».
Министром по культуре и туризму Калининградской области Андреем Ермаком озвучены два вектора развития региона: «Это внешнее и внутреннее направление. Если говорить про внешнее, то мы привлекаем кинематографистов на локации, создаем условия и поддерживаем съемочный процесс. Также предоставляем рибейты. За время работы кинокомиссии мы поддержали 47 фильмов и сериалов, которые принесли в регион 1,176 млрд. Мы поняли, что съемки музыкальных клипов являются потенциально привлекательными для получения рибейтов. Съемочный процесс, который нон-стоп идет в регионе, стал привлекательным фактором для туристов. Они с большой охотой возвращаются, зная, что здесь регулярно снимают интересные проекты. Если мы говорим про внутреннее направление, то одной из важных инициатив можно назвать формирование региональной базы актеров».
фото: пресс-служба Союза кинематографистов
Исполнительный директор Ассоциации продюсеров кино и телевидения Ольга Жукова рассказала про проект «Кино России»: «Над проектом мы работаем более семи лет. Динамика в плане экономических показателей положительная, многие регионы эффективно используют систему рибейтов. С 23 регионами подписаны соглашения о сотрудничестве. В 48 организациях действуют комиссии или организации, которые оказывают подобные услуги. 14 субъектов РФ компенсируют затраты на съемки фильмов, в ряде регионов процент рибейта варьируется от 20 до 80. В список новых регионов, запустивших систему рибейтов в этом году, вошли Красноярский край, Республика Бурятия, Приморский край, Свердловская область, ХМАО-Югра и Алтайский край».
Министр культуры Карачаево-Черкесской Республики Зураб Агирбов отметил, что в регионе сняли в уходящем году картины «Экспресс», «Бременские музыканты» и «Испытание аулом». Последнюю ленту, созданную местной киностудией «Домбайфильм», поддержали Министерство культуры РФ и ПФКИ, а ее сборы на данный момент составляют 24 миллиона рублей, что превышает затраты, а для дебюта – это успех. В Карачаево-Черкессии создана Школа креативных индустрий и действует киношкола «Киностарт». Мечтой региона Агирбов назвал организацию локального кинокластера. По мнению художественного руководителя киностудии «Остров» Сергея Мирошниченко, Урал является одной «из важнейших точек на кинематографической карте России. Здесь начинали Хотиненко, Балабанов. Здесь сейчас работают Федорченко, Григорьев. В активных регионах важно создать школу или кинофестиваль, это среда, которая воспитывает профессионалов». А Гильдия кинодраматургов предложила Союзу кинематографистов объявить 2024-й Годом короткого метра, поскольку, по словам президента Гильдии Алексея Алешковского, «малобюджетное короткометражное кино — идеальный формат для обучения представителей всех кинопрофессий». На развитие короткого метра обратили также свое внимание ответственный секретарь совета руководителей представительств регионов при Президенте РФ и Правительстве РФ Николай Новиков и генеральный директор компании R-Media Альберт Рябышев.
фото: пресс-служба Союза кинематографистов
«В 2019 году Россия и Индия заключили соглашение об аудиовизуальном совместном производстве. Один из известных индийских кинопродюсеров побывал во Владивостоке на креативной неделе, после чего посетил Якутию и Камчатку. Он выбрал местом для съемок фильма именно Приморский край и Республику Саха. Данный фильм под названием Runner будут снимать совместно с продюсерской компанией «Среда». У нас большие планы по привлечению съемочных групп на Дальний Восток и развитию местного кинопроизводства, и для координации этой деятельности создана Кинокомиссия Дальневосточного федерального округа. В Якутии запланировано строительство большого кинопавильона, на него мы собираемся выделить более 10 млрд рублей, в том числе с применением механизма дальневосточной концессии. Также планируем выделять 180 миллионов рублей ежегодно на закупку кинооборудования и рибейты в ДФО», — отметил директор департамента развития территорий и креативных индустрий АО «Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» Андрей Коновалов.
Директор Департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа–Югры Маргарита Козлова уделила внимание фестивалю «Дух огня», на котором «проходят и деловые, и образовательные программы. За последние два года появились новые форматы. Например, академия "Дух огня". Также мы открыли важный деловой формат "Кинодиалоги", который предполагает совместные проекты с зарубежными партнерами. Опыт Калининграда и Перми помог внедрить практику рибейтов, которую мы активно реализуем, как и кредитование на съемки фильмов». Киностудия «Башкортостан» имени А. Абдразакова открыла курс аниматоров на базе Уфимского училища искусств, в будущем также планируется запуск курса кино и телевидения. В уходящем году студия создала фильмы «Камень батыров» и «Не оставляй, мама!». По словам директора киностудии Юнира Аминева, «в этом году у нас стартовал свой башкирский Фонд кино. Теперь каждый год из бюджета республики Башкортостан будет выделяться 50 млн рублей для съемок фильмов».
фото: пресс-служба Союза кинематографистов
Генеральный директор телеканала «СуперГерои» Игорь Шибанов в финале дискуссии выступил с предложением: «За последние несколько лет региональные студии произвели много хорошего контента, это не только документальное кино, не только короткометражное кино, это игровые фильмы и сериалы достаточно высокого качества. Мне кажется несправедливым, что не все они попадают на федеральные каналы. Я считаю, что подошел момент для создания вещательного телеканала, который будет показывать региональный контент. Название нашей конференции – "Большая страна" могло бы стать и названием этого телеканала».
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