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Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 27 декабря

27 декабря
2023 год

Новости кино >>
27 декабря 2023
Остросюжетный психологический триллер «Осьминог» с Даниилом Воробьевым, сыгравшим в фильме сразу 8 абсолютно разных ролей, выходит в цифровой прокат 27 декабря. Он будет доступен для просмотра сразу на нескольких онлайн-платформах — KION, Okko, PREMIER и др. Об этом сообщает пресс-служба картины. В фильме также снялись Мария Миронова, Сабина Ахмедова, Анфиса Черных и Наталья Рудова.

Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 27 декабря
фото: пресс-служба фильма «Осьминог»

По сюжету один из лучших семейных психологов страны неожиданно решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своем доме четырех женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. В процессе работы становится понятно, что больше всех в помощи нуждается сам Доктор. Одним из референсов к «Осьминогу» был триллер М. Найта Шьямалана «Сплит». Даниил Воробьев, как и Джеймс Макэвой, исполнил в фильме не одну роль, а сыграл нескольких непохожих друг на друга персонажей – не только главного героя, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают (в совокупности 8 ролей).

«Осьминог» — полнометражный дебют режиссера Алексея Степанова, короткометражный проект которого был отобран в программу ММКФ «Перспективы». «Осьминог» участвовал в программе XXXI фестиваля российского кино «Выборг» и получил восторженные зрительские отзывы. Кроме того, на XXI Международном фестивале дебютов «Дух огня» проект победил в программе Work in progress и был награжден как «Перспективный зрительский фильм».

«Мы вели активные переговоры с несколькими платформами, и я очень рад, что в итоге удалось договориться сразу с несколькими. “Осьминог” выходит прямо перед Новым годом. <...> Мы также работаем над международным цифровым прокатом фильма, возможно, и там скоро будут отличные новости», — рассказал режиссер Алексей Степанов.

Дистрибьютором проекта является компания Arna Media. Информационным партнером фильма выступает выступает Кино-Театр.Ру.
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обсуждение >>
№ 6
Antea13 (Оренбург)   17.12.2023 - 14:44
Второй раз уже это слышу. вначале обещали 7 декабря, теперь 12. Не удивлюсь если опять перенесут. Ах да, на 27 же уже перенесли! читать далее>>
№ 5
Vladislav [XzedX] (Москва)   11.12.2023 - 15:18
... Но ниже Кевина («Сплит»), в котором минимум 23 личности было. И каких! Ну а здесь да, глянем, как Даниил вжился в свои 8 и как смог их усмирить. читать далее>>
№ 4
Angelika77   9.12.2023 - 17:06
Не понятно, что за приемы в загородном доме у так сказать психолога. Ничего не смущало девушек. читать далее>>
№ 3
Darkshines   8.12.2023 - 15:32
... прыгнул выше Трибунцева ("Петровы в гриппе", 7 ролей), посмотрим насколько удачно приземлился читать далее>>
№ 2
Юля Наумова   8.12.2023 - 14:41
Хочу посмотреть, как Воробьев сыграл 8 разных ролей. Похоже прыгнул выше головы. читать далее>>
Всего сообщений: 6
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персоны
Сабина АхмедоваДаниил ВоробьёвДжеймс МакЭвойМария Миронова (II)Наталья РудоваАлексей Степанов (VI)Анфиса ЧерныхЭм Найт Шьямалан
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ОсьминогСплит

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