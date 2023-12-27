Мария Миронова и Сабина Ахмедова попадут на прием к психологу Даниилу Воробьеву 27 декабря

По сюжету один из лучших семейных психологов страны неожиданно решает провести бесплатный экспериментальный курс с использованием метода психодрамы. Доктор собирает в своем доме четырех женщин, каждая из которых приезжает со своей сложной жизненной ситуацией. В процессе работы становится понятно, что больше всех в помощи нуждается сам Доктор. Одним из референсов к «Осьминогу» был триллер М. Найта Шьямалана «Сплит». Даниил Воробьев, как и Джеймс Макэвой, исполнил в фильме не одну роль, а сыграл нескольких непохожих друг на друга персонажей – не только главного героя, но и всех мужчин и мужей своих клиенток, о которых они ему рассказывают (в совокупности 8 ролей).
«Осьминог» — полнометражный дебют режиссера Алексея Степанова, короткометражный проект которого был отобран в программу ММКФ «Перспективы». «Осьминог» участвовал в программе XXXI фестиваля российского кино «Выборг» и получил восторженные зрительские отзывы. Кроме того, на XXI Международном фестивале дебютов «Дух огня» проект победил в программе Work in progress и был награжден как «Перспективный зрительский фильм».
«Мы вели активные переговоры с несколькими платформами, и я очень рад, что в итоге удалось договориться сразу с несколькими. “Осьминог” выходит прямо перед Новым годом. <...> Мы также работаем над международным цифровым прокатом фильма, возможно, и там скоро будут отличные новости», — рассказал режиссер Алексей Степанов.
Дистрибьютором проекта является компания Arna Media. Информационным партнером фильма выступает выступает Кино-Театр.Ру.
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