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«Догмен» Люка Бессона в России выйдет только онлайн

27 декабря
2023 год

Новости кино >>
27 декабря 2023
«Догмен» Люка Бессона выйдет в России 25 января только в онлайн-кинотеатрах. Согласно пресс-службе компании Arna Media, выступающей российским дистрибьютором картины, она будет доступна на платформах Оkkо, Иви, Кинопоиск, Premier и Билайн ТВ.



Главный герой фильма лучше всех на свете понимает собак. А те готовы выполнять любые его задания – украсть, припугнуть и даже приготовить блинчики. Догмен – не типичный супергерой с обложки комиксов. Его не волнуют проблемы людей, важно лишь одно – довольна ли стая. Но он единственный командует «взять», когда город прибирает к рукам влиятельный наркобарон.

«Догмен» Люка Бессона в России выйдет только онлайн
фото: пресс-служба фильма

Титульную роль исполнил обладатель приза Каннского кинофестиваля за лучшую мужскую роль Калеб Лэндри Джонс, а компанию ему составили Мариса Беренсон, Кристофер Денэм и Майкл Гарза.

Мировая премьера «Догмена» состоялась в конкурсной программе 80-го Венецианского кинофестиваля.
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«Догмен» Люка Бессона в России выйдет только онлайн фотографии
«Догмен» Люка Бессона в России выйдет только онлайн фотографии
«Догмен» Люка Бессона в России выйдет только онлайн фотографии
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