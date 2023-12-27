«Догмен» Люка Бессона в России выйдет только онлайн

«Догмен» Люка Бессона выйдет в России 25 января только в онлайн-кинотеатрах. Согласно пресс-службе компании Arna Media, выступающей российским дистрибьютором картины, она будет доступна на платформах Оkkо, Иви, Кинопоиск, Premier и Билайн ТВ.
Главный герой фильма лучше всех на свете понимает собак. А те готовы выполнять любые его задания – украсть, припугнуть и даже приготовить блинчики. Догмен – не типичный супергерой с обложки комиксов. Его не волнуют проблемы людей, важно лишь одно – довольна ли стая. Но он единственный командует «взять», когда город прибирает к рукам влиятельный наркобарон.
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