«Догмен» Люка Бессона в России выйдет только онлайн

что почитать?

Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие

«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5»

Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение

«Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма

Интервью

Валентина Ляпина: «Сказка и вера в чудо – это то, что нам всем сейчас нужно»

Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях