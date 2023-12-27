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Чебурашка проведет выходной в онлайн-кинотеатре START

27 декабря
2023 год

Новости кино >>
27 декабря 2023
В первый день 2024 года в онлайн-кинотеатре START состоится показ специального новогоднего эпизода «Чебурашки» с подзаголовком «Выходной». Как сообщает пресс-служба платформы, режиссером мини-фильма, как и полнометражного оригинала, выступил Дмитрий Дьяченко.



По словам генерального продюсера и соавтора сценария Виталия Шляппо, «до "Чебурашки 2" ждать еще почти два года, а новых приключений Гены и Чебурашки хочется уже сейчас. Мы придумали выход и сняли маленькое кино об одном дне жизни любимых героев. Это не фрагмент будущего фильма, а совершенно самостоятельная история, новогодний подарок нашим зрителям».

Короткометражка поведает о Гене (Сергей Гармаш) и Чебурашке, у которых наступил выходной. Но каждый из них хочет провести его по-своему: Гена мечтает отдохнуть с газетой и чашечкой чая, а Чебурашка ни минуты не может усидеть на месте.

Чебурашка проведет выходной в онлайн-кинотеатре START
фото: пресс-служба видеосервиса Start

«Для нас на "Союзмультфильме" это действительно большая радость, что герой, созданный более чем полвека назад, продолжает жить и в современности, и что его новые приключения ждут столько зрителей. Мы с большим интересом продолжаем работать в сотрудничестве с нашими коллегами — уверена, Чебурашка еще многое может рассказать и многому научить своих преданных поклонников, и новая короткометражка — лучшее тому подтверждение», — прокомментировала председатель Совета директоров киностудии «Союзмультфильм» Юлиана Слащева.

«Чебурашка» вышел в прокат 1 января 2023-го и заработал более семи миллиардов рублей в России и других странах СНГ, собрав у больших экранов 23 миллиона зрителей. Это самый кассовый фильм в истории современного российского кинематографа.
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обсуждение >>
№ 1
Angelika77   27.12.2023 - 15:47
Значит и на следующий год надо снимать что-то про Чебурашку. Ведь два года это еще очень долго. за такое время народ забудет про персонаж окончательно. читать далее>>
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Чебурашка проведет выходной в онлайн-кинотеатре START фотографии
Чебурашка проведет выходной в онлайн-кинотеатре START фотографии
Чебурашка проведет выходной в онлайн-кинотеатре START фотографии
Чебурашка проведет выходной в онлайн-кинотеатре START фотографии
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