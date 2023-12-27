Чебурашка проведет выходной в онлайн-кинотеатре START

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Генеральный продюсер Свердловской киностудии о работе компании и новых фильмах, снятых на Урале

Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты»

Исполнитель роли Веника в новых «Папиных дочках» – о новогоднем спецвыпуске и продолжении сериала

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«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5»

Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие