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В московском Центральном детском магазине открылась выставка костюмов из «Бременских музыкантов»

27 декабря
2023 год

Новости кино >>
27 декабря 2023
В атриуме столичного Центрального детского магазина открылась выставка костюмов персонажей фильма Алексея Нужного «Бременские музыканты». Сказочное приключение производства студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова выйдет в прокат 1 января, уточняет пресс-служба дистрибьютора картины «Централ Партнершип».

В московском Центральном детском магазине открылась выставка костюмов из «Бременских музыкантов»
фото: пресс-служба кинокомпании «Централ Партнершип»

Посетители магазина смогут увидеть костюмы Принцессы, Короля, Сыщика и Атаманши до 14 января. В фильме этих персонажей воплотили Валентина Ляпина, Сергей Бурунов, Константин Хабенский и Мария Аронова.

«Я получила огромное удовольствие, работая на этом проекте, и для меня было большой честью создавать костюмы любимых и знакомых многим персонажей "Бременских музыкантов". Образы одних героев мы старались воплотить так, чтобы они оставались узнаваемыми, но были более детальными и современными. А для других героев, например, для Атаманши, мы создали что-то абсолютно новое, но подходящее персонажу по характеру и настроению. Надеюсь, что у нас получились яркие и красочные образы, которые запомнятся и понравятся зрителям», — говорит художник по костюмам Оксана Шевченко.
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№ 1
Angelika77   27.12.2023 - 15:44
Костюмы невероятно красивые. Во всех фильмах. К гардеробу претензий у меня никогда не было. читать далее>>
Всего сообщений: 1
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Бременские музыканты

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В московском Центральном детском магазине открылась выставка костюмов из «Бременских музыкантов» фотографии
В московском Центральном детском магазине открылась выставка костюмов из «Бременских музыкантов» фотографии
В московском Центральном детском магазине открылась выставка костюмов из «Бременских музыкантов» фотографии
В московском Центральном детском магазине открылась выставка костюмов из «Бременских музыкантов» фотографии
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