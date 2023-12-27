В московском Центральном детском магазине открылась выставка костюмов из «Бременских музыкантов»

В атриуме столичного Центрального детского магазина открылась выставка костюмов персонажей фильма Алексея Нужного «Бременские музыканты». Сказочное приключение производства студии «ТРИТЭ» Никиты Михалкова выйдет в прокат 1 января, уточняет пресс-служба дистрибьютора картины «Централ Партнершип».
«Я получила огромное удовольствие, работая на этом проекте, и для меня было большой честью создавать костюмы любимых и знакомых многим персонажей "Бременских музыкантов". Образы одних героев мы старались воплотить так, чтобы они оставались узнаваемыми, но были более детальными и современными. А для других героев, например, для Атаманши, мы создали что-то абсолютно новое, но подходящее персонажу по характеру и настроению. Надеюсь, что у нас получились яркие и красочные образы, которые запомнятся и понравятся зрителям», — говорит художник по костюмам Оксана Шевченко.
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