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«Лада Голд» заедет на ТНТ 8 января

27 декабря
2023 год

Новости кино >>
27 декабря 2023
На ТНТ 8 января в 21.00 начнется показ приключенческого драмеди Никиты Власова «Лада Голд» с Эльдаром Калимулиным и Романом Евдокимовым в главных ролях, сообщает пресс-служба телеканала.

«Лада Голд» заедет на ТНТ 8 января
фото: пресс-служба телеканала ТНТ

По сюжету Артур, внук криминального авторитета Мидаса, вынужденно возвращается из Нидерландов в Россию на похороны деда. Здесь он встречает Павла, внука известного на весь Тольятти милиционера-героя Огурцова, который увяз в проблемах с родными, девушкой и деньгами. Только что вышедшие из тюрьмы главари трех бандитских группировок — Лысый, Буба и Гришка-певец — начинают пытать Артура, где золото его деда. И никто пока не знает, что все эти годы золото было у них буквально под носом — даже Шамрай, протеже Мидаса, который готов на все, чтобы вернуть это золото, а еще влияние и власть. В этом беспределе Артур и Павел вынуждены подружиться, чтобы спастись от преступников, ответить за поступки родных и, возможно, найти любовь.

Действие в сериале Иви происходит в девяностых годах и нашем времени — сцены из прошлого стилизованы под атмосферу съемки на VHS. Атмосферности добавляет и плейлист, собранный из песен «Каспийского груза», «Ноггано», Кая Метова и других исполнителей.

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Компанию Евдокимову и Калимулину составили Стася Милославская, Анна Богомолова, Даниил Воробьев, Павел Прилучный, Марина Зудина, Полина Гухман, Кирилл Полухин, Игорь Черневич, Ольга Тумайкина, Владимир Стеклов, Ольга Хохлова и другие актеры. Премьера «Лады Голд» состоялась на фестивале «Новый сезон 2023», где годом ранее впервые показали полнометражный дебют Власова «Мажор в Сочи».
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