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Не стало сценариста «Господина оформителя» Юрия Арабова

27 декабря
2023 год

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27 декабря 2023

На 70-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств, советского и российского писателя и сценариста Юрия Арабова. Печальную новость сообщили ТАСС в Союзе кинематографистов РФ.

«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», — цитирует агентство собеседника.

Не стало сценариста «Господина оформителя» Юрия Арабова
фото: regnum.ru

Юрий Николаевич родился 25 октября 1954-го в Москве. В 1980-м окончил сценарный факультет ВГИКа. Дебютировал фильмом «Одинокий голос человека», вышедшим на экраны в 1987-м. Постоянный соавтор Александра Сокурова, сценарист десяти его лент, включая картины «Молох», «Телец» и «Солнце». По его сценариям поставили 35 фильмов, среди которых «Господин оформитель», «Доктор Живаго», «Чудо», «Орда» и «Монах и бес».

Один из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве. С 1992-го заведовал кафедрой кинодраматургии во ВГИКе. Лауреат десятка престижных наград, включая призы Каннского кинофестиваля и «Окно в Европу», три «Ники» и два «Золотых овна».
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