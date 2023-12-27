Не стало сценариста «Господина оформителя» Юрия Арабова

что почитать?

Генеральный продюсер Свердловской киностудии о работе компании и новых фильмах, снятых на Урале

Ольга Ерофеева-Муравьева: «Иногда ты ошибаешься, а иногда находишь настоящие бриллианты»

Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие

«Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5»

Интервью

Валентина Ляпина: «Сказка и вера в чудо – это то, что нам всем сейчас нужно»

Молодая, но уже популярная актриса – о своей первой Принцессе, моде на ностальгию со сказками и собственных режиссерских амбициях