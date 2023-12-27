Не стало сценариста «Господина оформителя» Юрия Арабова

На 70-м году жизни не стало заслуженного деятеля искусств, советского и российского писателя и сценариста Юрия Арабова
. Печальную новость сообщили ТАСС
в Союзе кинематографистов РФ.
«Юрия Николаевича Арабова не стало сегодня», —
цитирует агентство собеседника.
Юрий Николаевич родился 25 октября 1954-го в Москве. В 1980-м окончил сценарный факультет ВГИКа. Дебютировал фильмом «Одинокий голос человека
», вышедшим на экраны в 1987-м. Постоянный соавтор Александра Сокурова
, сценарист десяти его лент, включая картины «Молох
», «Телец
» и «Солнце
». По его сценариям поставили 35 фильмов, среди которых «Господин оформитель
», «Доктор Живаго
», «Чудо
», «Орда
» и «Монах и бес
».
Один из организаторов неформального клуба «Поэзия» в Москве. С 1992-го заведовал кафедрой кинодраматургии во ВГИКе. Лауреат десятка престижных наград, включая призы Каннского кинофестиваля и «Окно в Европу», три «Ники» и два «Золотых овна».
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