«Сама виновата?», «Лада Голд» и «Зимородок» стали самыми популярными сериалами на Иви в 2023 году

что почитать?

Новости кино «Снегирь» и «Праведник» лидируют по числу номинаций на премию «Золотой орел» А вот «Чебурашка» вообще не представлен в шорт-листе

Интервью «Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение

Обзор сериалов «Доктор Преображенский»: Красота по-советски Денис Шведов в роли пластического хирурга

Новости кино «Это что, Росомаха?»: Денис Шведов и Роман Курцын ловят преступников с суперспособностями в трейлере сериала «Красный 5» Сбежавших из тюрьмы суперзлодеев сыграли Ян Цапник, Егор Дружинин, Кирилл Фролов и другие

Новости кино «Это что-то необъяснимое»: вышел трейлер исторического фэнтези «Иные» с Ириной Мартыненко, Вольфгангом Черни и Алексеем Серебряковым Сюжет разворачивается в Ленинграде 40-х годов до начала Великой Отечественной Войны

Спутник телезрителя «Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее В ночь с 25 на 26 декабря, 01:40, Пятница!

Спутник телезрителя «Взрывная блондинка»: Бонд да неон 26 декабря, 20:00, РЕН ТВ