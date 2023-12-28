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«Сама виновата?», «Лада Голд» и «Зимородок» стали самыми популярными сериалами на Иви в 2023 году

28 декабря
2023 год

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28 декабря 2023
Онлайн-кинотеатр Иви представил рейтинг самых популярных сериалов и фильмов на платформе по итогам 2023 года. Зрители оценивали режиссуру, сюжет, зрелищность и актерский состав проектов. В лидерах оказались сериалы собственного производства, турецкие хиты, отечественные полнометражные блокбастеры и голливудские картины.

«Сама виновата?», «Лада Голд» и «Зимородок» стали самыми популярными сериалами на Иви в 2023 году
фото: кадр из сериала «Сама виновата?»

Лидером по количеству оценок стал сериал «Сама виновата?» Сарика Андреасяна. Это реальная история, шокировавшая страну: драма от создателей «Жизнь по вызову» о трагедии и борьбе Маргариты Грачевой, ставшей жертвой чудовищной мести и ревности мужа. Сериал на острую тему домашнего насилия и виктимблейминга напоминает о важности огласки и неравнодушия. В актерскую команду вошли Анна Глаубэ, Игорь Царегородцев, Дмитрий Власкин, Ольга Кабо и другие. Сценарий основан на автобиографической книге Маргариты Грачевой «Счастлива без рук. Реальная история любви и зверства».

Зрители также высоко оценили режиссуру Клима Козинского в сериале Иви «13 Клиническая» с Данилой Козловским о талантливом хирурге с неизлечимой болезнью, который получает работу в больнице, где пациентов спасают от сверхъестественных сил. Самую высокую оценку за сюжет получил турецкий сериал «Зимородок», история исправления красавца и ловеласа Ферита, который вырос в богатой семье и привык ни в чем себе не отказывать. За зрелищность «приз зрительских симпатий» получает еще один проект Иви, комедийный приключенческий сериал «Лада Голд». Игру актеров аудитория Иви высоко оценила в новом турецком хите «Если сильно полюбишь».

Также подписчики Иви полюбили сериалы «Постучись в мою дверь», «Скорая помощь», «Райцентр», «Семья», «Акушер», «Тайна пропавшей деревни», фильмы и мультфильмы «Операция «Фортуна»: Искусство побеждать», «Баба Яга спасает мир», «Крушение», «Праведник», «Непослушная», «Джон Уик 4», «Переводчик», «Чебурашка», «Ламборгини: Человек-легенда» и «Шрек 2».
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