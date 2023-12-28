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Люди-киборги, Зита и Гита и женщины-убийцы: PREMIER рассказал о документальных новинках 2024 года

28 декабря
2023 год

Новости кино >>
28 декабря 2023

PREMIER рассказал о документальных новинках 2024 год, среди которых шокирующий тру-крайм, расследование работы телефонных мошенников, социальный проект о жизни людей с протезами, путешествие в соляную пустыню Индии и другие проекты.

Люди-киборги, Зита и Гита и женщины-убийцы: PREMIER рассказал о документальных новинках 2024 года
фото: кадр из сериала «Киборг»

Подписчикам покажут расследование деятельности телефонных мошенников «Вас беспокоят из банка», музыкальный рассказ «Поставь на рингтон» о российской поп-музыке девяностых и нулевых, жизнеутверждающий сериал о нелегких буднях людей с роботизированными протезами «Киборг», одним из героев которого станет олимпийский чемпион, фигурист Роман Костомаров, недавно лишившийся ног из-за перенесенной болезни. Также зрителей ждут документальный проект «Отлив» об индийских добытчиках соли, вынужденных с детства работать по 14 часов в сутки в тяжелейших условиях, цикл документальных фильмов о личностном росте, непрерывном покорении новых высот и помощи окружающим «За пределами» и проект об опасной экспедиции по маршруту великого первооткрывателя Семена Челюскина «Челюскин. Задание императора».

Кроме того, в линейку PREMIER.DOC входит «Где рождаются чемпионы» — оригинальное совмещение форматов тревел-шоу и личных историй героев, знаменитых спортсменов России, рассказывающих о своей малой родине. Зрителям также покажут продолжение документального проекта кинокомпании «Line UP» Данилы Шарапова и Сергея Минаева «Цвет истории» с отреставрированными кадрами советской военной кинохроники, фильм о давке 1982 года на стадионе «Лужники» «Лестница в небо», остросоциальный проект о сексуальном насилии «Хирург», тру-крайм о женщинах-убийцах «Сатана в юбке», трилогию о серийных маньяках и их матерях «Как воспитать маньяка», спортивную драму о легендарной хоккейной Суперсерии СССР-Канада 1972 года «72» и док о сиамских близнецах «Зита и Гита».
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