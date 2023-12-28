«Волшебный участок» продлили на второй сезон

что почитать?

В ночь с 25 на 26 декабря, 01:40, Пятница!

«Паразиты»: Хорошо иметь домик в Корее

А вот «Чебурашка» вообще не представлен в шорт-листе

«Снегирь» и «Праведник» лидируют по числу номинаций на премию «Золотой орел»

Интервью

«Холоп» был неким хобби: создатели самой кассовой российской комедии – о том, с чего все начиналось и сиквеле фильма

Дарья Грацевич, Дмитрий Пермяков и Антон Морозенко рассказывают, как «Холоп» вышел из «Интернов» и почему он все-таки получил продолжение