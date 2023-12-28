«Волшебный участок» продлили на второй сезон

В день премьеры финального эпизода сказочного комедийного детектива «Волшебный участок» стало известно, что проект продлили на второй сезон. Сериал Степана Гордеева стал самым успешным оригинальным проектом Okko, уточняет пресс-служба онлайн-кинотеатра.
фото: пресс-служба онлайн-кинотеатра Okko
Проект установил рекорд по количеству уникальных пользователей и просмотров за первый месяц после премьеры. Так, за первые 30 дней сказочный детектив посмотрел каждый третий пользователь Okko. Сериал быстрее всех оригинальных проектов достиг отметки в миллион уникальных зрителей и привлек наибольшее количество новой аудитории в сервис. Успех сериала существенно повлиял и на общее время смотрения оригинальных проектов Okko в 2023 году, которое увеличилось в 1,5 раза в сравнении с показателями прошлого года.
«Мечта любого режиссера – получить классный материал и реализовать его так, чтобы историю полюбили миллионы. Сценарий "Волшебного участка" я прочитал взахлеб, и первой моей реакцией был смех. Это же адская смесь: мы сталкиваем современность со старинными русскими былинами и сказками. Казалось, что такие вещи несовместимы. Но мы их соединили и получилось прикольно! Сделать масштабную, красочную киносказку непросто: настоящим вызовом для меня было большое количество компьютерной графики. Но я рад, что сумел выстоять все эти сложности и надеюсь, что в новом сезоне за приключениями главного героя в исполнении Коли Наумова будет следить еще больше зрителей!», — подчеркивает Степан Гордеев.
Сериал «Волшебный участок» рассказывает историю Лехи – бывшего полицейского, который в разгар алкогольного запоя узнает о смертельной болезни своей сестры Кати. Катя не хочет, чтобы после смерти ее дочку отдали в детский дом, поэтому просит Леху стать опекуном для восьмилетней девочки. Леха делает все, чтобы помочь сестре: поднимает старые связи и устраивается на работу в полицейский участок. Участок оказывается непростым. Преступники, которых должен ловить Леха – сказочные персонажи: Змей Горыныч, Баба Яга и прочая нечисть. И если проблем с поимкой злодеев у бывшего снайпера не возникает, то попытки стать хорошим опекуном становятся для Лехи настоящим испытанием.
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